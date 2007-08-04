В Интернете появился список Партии регионов (первые 150 номеров)
Всего в списке 450 позиций
Съезд Партии регионов утвердил список кандидатов в депутаты из 450 человек на внеочередных парламентских выборах 30 сентября.
В первую пятерку списка попали: лидер партии Виктор Янукович, координатор парламентского большинства Верховной Рады 5-го созыва Раиса Богатырева, народный депутат 5-го созыва Тарас Чорновил, лидер партии "Вече" Инна Богословская, министр по чрезвычайным ситуациям Нестор Шуфрич.
Во вторую пятерку списка входят вице-премьер, министр финансов Николай Азаров, народный депутат 5-го созыва, известный бизнесмен Ринат Ахметов, глава регламентного комитета Верховной Рады 5-го созыва Александр Ефремов, народные депутаты 5-го созыва Ефим Звягильский и Борис Колесников.
11 в списке - Вячеслав Богуслаев,
12 – Георгий Скударь,
13 – Владимир Рыбак,
14 – Андрей Клюев,
15 - Николай Янковский,
16 - Леонид Литвинов,
17 - Геннадий Васильев,
18 - Валентин Ландык,
19 - Виктор Тихонов,
20 - Ян Табачник,
21- Антон Пригодский,
22 – Василий Джарты,
23 - Татьяна Бахтеева,
24 – Александр Стоян,
25 - Василий Хара,
26 – Виктор Турманов,
27 – Елена Лукаш,
28 – Сергей Кивалов,
29 - Борис Дейч,
30 - Алексей Костусев,
31 - Святослав Пискун,
32 - Александр Савчук,
33 - Алексей Белый,
34 - Дмитрий Табачник,
35 - Василий Киселев,
36 - Борис Петров,
37 - Василий Горбаль,
38 - Леонид Климов,
39 - Николай Круглов,
40 - Равиль Сафиулин,
41 – Александр Кузьмук,
42 - Александр Волков,
43 - Игорь Прасолов,
44 – Александр Пеклушенко,
45 - Виктор Прокопенко,
46 - Сергей Левочкин,
47 - Владимир Макеенко,
48 - Анна Герман,
49 - Юрий Бойко,
50 - Эдуард Иванович Павленко,
51 - Игорь Гуменюк,
52 - Юрий Колотей,
53 - Анатолий Кинах,
54 - Александр Лещинский,
55 - Эдуард Прутник,
56 - Николай Джига,
57 - Сергей Момот,
58 - Юрий Смойленко,
59 - Александр Вилкул,
60 - Валерий Бевзенко,
61 - Павел Корж,
62 - Сергей Клюев,
63 - Ирина Акимова,
64 - Владимир Малышев,
65 - Сергей Ларин,
66 - Владимир Мальцев,
67 - Александр Лавринович,
68 - Сергей Киль,
69 - Анатолий Леонидович Коржев,
70 - Нурсултан Аркаллаев,
71 - Владимир Иванович Ярощук,
72 - Александр Васильев,
73 - Юрий Воропаев,
74 - Михаил Папиев,
75 - Владимир Вечерко,
76 - Евгений Геллер,
77 - Владимир Сивкович,
78 - Владимир Сандлер,
79 - Станислав Анатольевич Мельник,
81 - Сергей Тулуб,
82 - Николай Демянко,
83 - Анатолий Толстоухов,
84 - Валерий Коновалюк,
85 - Юрий Чертков,
86 - Дмитрий Альбертович Саламатин,
87 - Александр Афанасьевич Дарда,
88 - Павел Анатольевич Климец,
89 - Виктор Слаута,
90 - Виктор Янукович,
91 - Виталий Хомутынник,
92 - Алексей Лелюк,
93 - Сергей Головатый,
94 - Владимир Козак,
95 - Нвер Мхитарян,
96 - Андрей Деркач,
97 - Александр Павлович Попов,
98 - Владимир Зубик,
99 - Василий Грицак,
100 - Василий Хмельницкий,
101 - Валерий Александрович Букаев,
102 - Иван Николаевич Мирный,
103 - Владимир Яцуба,
104 - Василий Гурьев,
105 - Юлия Новикова,
106 - Дмитрий Рева,
107 - Валерий Михайлович Харлин,
108 - Николай Лисин,
109 - Игорь Плохой,
110 - Николай Злочевский,
111- Юрий Владимирович Иванющенко,
112 - Николай Павлович Солошенко,
113 - Николай Присяжнюк,
114 - Григорий Смитюх,
115 - Василий Потапов,
116 - Андрей Викторович Орлов,
118 - Станислав Скубашевский,
119 - Владимир Федорович Демишкан,
120 - Александр Един,
121 - Павел Валентинович Лебедев,
122 - Дмитрий Святош,
123 - Сергей Николаевич Мошак,
124 - Андрей Витальевич Кравець,
125 - Дмитрий Притыка,
126 - Владимир Ландик,
127 - Андрей Борисович Селиванов,
128 - Александр Сергеевич Горошкевич,
129 - Павел Сулковский,
130 - Валерий Бондык,
131 - Эдуард Матвийчук,
132 - Эльбрус Тадеев,
133 - Юлия Викторовна Ковалева,
134 - Павел Дурлаков,
135 - Михаил Чечетов,
136 - Алексей Плотников,
137 - Николай Комар,
138 - Татьяна Засуха,
139 - Иван Вернидубов,
140 - Алексей Журавко,
141 - Дмитрий Шенцев,
142 - Дмитрий Юрьевич Штенов,
143 - Юрий Мирошниченко,
144 - Михаил Мироненко,
145 - Александр Иванович Супруненко,
146 - Елена Бондаренко,
147 - Дмитрий Валериевич Колесников,
148 - Григорий Алексеевич Илляшов,
149 - Артем Пшонка,
150 - Виктор Викторович Бондаренко.