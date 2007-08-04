В Интернете появился список Партии регионов (первые 150 номеров)

Всего в списке 450 позиций

Съезд Партии регионов утвердил список кандидатов в депутаты из 450 человек на внеочередных парламентских выборах 30 сентября. В первую пятерку списка попали: лидер партии Виктор Янукович, координатор парламентского большинства Верховной Рады 5-го созыва Раиса Богатырева, народный депутат 5-го созыва Тарас Чорновил, лидер партии "Вече" Инна Богословская, министр по чрезвычайным ситуациям Нестор Шуфрич. Во вторую пятерку списка входят вице-премьер, министр финансов Николай Азаров, народный депутат 5-го созыва, известный бизнесмен Ринат Ахметов, глава регламентного комитета Верховной Рады 5-го созыва Александр Ефремов, народные депутаты 5-го созыва Ефим Звягильский и Борис Колесников. 11 в списке - Вячеслав Богуслаев, 12 – Георгий Скударь, 13 – Владимир Рыбак, 14 – Андрей Клюев, 15 - Николай Янковский, 16 - Леонид Литвинов, 17 - Геннадий Васильев, 18 - Валентин Ландык, 19 - Виктор Тихонов, 20 - Ян Табачник, 21- Антон Пригодский, 22 – Василий Джарты, 23 - Татьяна Бахтеева, 24 – Александр Стоян, 25 - Василий Хара, 26 – Виктор Турманов, 27 – Елена Лукаш, 28 – Сергей Кивалов, 29 - Борис Дейч, 30 - Алексей Костусев, 31 - Святослав Пискун, 32 - Александр Савчук, 33 - Алексей Белый, 34 - Дмитрий Табачник, 35 - Василий Киселев, 36 - Борис Петров, 37 - Василий Горбаль, 38 - Леонид Климов, 39 - Николай Круглов, 40 - Равиль Сафиулин, 41 – Александр Кузьмук, 42 - Александр Волков, 43 - Игорь Прасолов, 44 – Александр Пеклушенко, 45 - Виктор Прокопенко, 46 - Сергей Левочкин, 47 - Владимир Макеенко, 48 - Анна Герман, 49 - Юрий Бойко, 50 - Эдуард Иванович Павленко, 51 - Игорь Гуменюк, 52 - Юрий Колотей, 53 - Анатолий Кинах, 54 - Александр Лещинский, 55 - Эдуард Прутник, 56 - Николай Джига, 57 - Сергей Момот, 58 - Юрий Смойленко, 59 - Александр Вилкул, 60 - Валерий Бевзенко, 61 - Павел Корж, 62 - Сергей Клюев, 63 - Ирина Акимова, 64 - Владимир Малышев, 65 - Сергей Ларин, 66 - Владимир Мальцев, 67 - Александр Лавринович, 68 - Сергей Киль, 69 - Анатолий Леонидович Коржев, 70 - Нурсултан Аркаллаев, 71 - Владимир Иванович Ярощук, 72 - Александр Васильев, 73 - Юрий Воропаев, 74 - Михаил Папиев, 75 - Владимир Вечерко, 76 - Евгений Геллер, 77 - Владимир Сивкович, 78 - Владимир Сандлер, 79 - Станислав Анатольевич Мельник, 81 - Сергей Тулуб, 82 - Николай Демянко, 83 - Анатолий Толстоухов, 84 - Валерий Коновалюк, 85 - Юрий Чертков, 86 - Дмитрий Альбертович Саламатин, 87 - Александр Афанасьевич Дарда, 88 - Павел Анатольевич Климец, 89 - Виктор Слаута, 90 - Виктор Янукович, 91 - Виталий Хомутынник, 92 - Алексей Лелюк, 93 - Сергей Головатый, 94 - Владимир Козак, 95 - Нвер Мхитарян, 96 - Андрей Деркач, 97 - Александр Павлович Попов, 98 - Владимир Зубик, 99 - Василий Грицак, 100 - Василий Хмельницкий, 101 - Валерий Александрович Букаев, 102 - Иван Николаевич Мирный, 103 - Владимир Яцуба, 104 - Василий Гурьев, 105 - Юлия Новикова, 106 - Дмитрий Рева, 107 - Валерий Михайлович Харлин, 108 - Николай Лисин, 109 - Игорь Плохой, 110 - Николай Злочевский, 111- Юрий Владимирович Иванющенко, 112 - Николай Павлович Солошенко, 113 - Николай Присяжнюк, 114 - Григорий Смитюх, 115 - Василий Потапов, 116 - Андрей Викторович Орлов, 118 - Станислав Скубашевский, 119 - Владимир Федорович Демишкан, 120 - Александр Един, 121 - Павел Валентинович Лебедев, 122 - Дмитрий Святош, 123 - Сергей Николаевич Мошак, 124 - Андрей Витальевич Кравець, 125 - Дмитрий Притыка, 126 - Владимир Ландик, 127 - Андрей Борисович Селиванов, 128 - Александр Сергеевич Горошкевич, 129 - Павел Сулковский, 130 - Валерий Бондык, 131 - Эдуард Матвийчук, 132 - Эльбрус Тадеев, 133 - Юлия Викторовна Ковалева, 134 - Павел Дурлаков, 135 - Михаил Чечетов, 136 - Алексей Плотников, 137 - Николай Комар, 138 - Татьяна Засуха, 139 - Иван Вернидубов, 140 - Алексей Журавко, 141 - Дмитрий Шенцев, 142 - Дмитрий Юрьевич Штенов, 143 - Юрий Мирошниченко, 144 - Михаил Мироненко, 145 - Александр Иванович Супруненко, 146 - Елена Бондаренко, 147 - Дмитрий Валериевич Колесников, 148 - Григорий Алексеевич Илляшов, 149 - Артем Пшонка, 150 - Виктор Викторович Бондаренко. Украинская правда

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