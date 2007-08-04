В Интернете появился список Партии регионов (первые 150 номеров)

15:20, 04 августа 2007
Политика
1858 0

Всего в списке 450 позиций

Съезд Партии регионов утвердил список кандидатов в депутаты из 450 человек на внеочередных парламентских выборах 30 сентября.

В первую пятерку списка попали: лидер партии Виктор Янукович, координатор парламентского большинства Верховной Рады 5-го созыва Раиса Богатырева, народный депутат 5-го созыва Тарас Чорновил, лидер партии "Вече" Инна Богословская, министр по чрезвычайным ситуациям Нестор Шуфрич.

Во вторую пятерку списка входят вице-премьер, министр финансов Николай Азаров, народный депутат 5-го созыва, известный бизнесмен Ринат Ахметов, глава регламентного комитета Верховной Рады 5-го созыва Александр Ефремов, народные депутаты 5-го созыва Ефим Звягильский и Борис Колесников.

11 в списке - Вячеслав Богуслаев,

12 – Георгий Скударь,

13 – Владимир Рыбак,

14 – Андрей Клюев,

15 - Николай Янковский,

16 - Леонид Литвинов,

17 - Геннадий Васильев,

18 - Валентин Ландык,

19 - Виктор Тихонов,

20 - Ян Табачник,

21- Антон Пригодский,

22 – Василий Джарты,

23 - Татьяна Бахтеева,

24 – Александр Стоян,

25 - Василий Хара,

26 – Виктор Турманов,

27 – Елена Лукаш,

28 – Сергей Кивалов,

29 - Борис Дейч,

30 - Алексей Костусев,

31 - Святослав Пискун,

32 - Александр Савчук,

33 - Алексей Белый,

34 - Дмитрий Табачник,

35 - Василий Киселев,

36 - Борис Петров,

37 - Василий Горбаль,

38 - Леонид Климов,

39 - Николай Круглов,

40 - Равиль Сафиулин,

41 – Александр Кузьмук,

42 - Александр Волков,

43 - Игорь Прасолов,

44 – Александр Пеклушенко,

45 - Виктор Прокопенко,

46 - Сергей Левочкин,

47 - Владимир Макеенко,

48 - Анна Герман,

49 - Юрий Бойко,

50 - Эдуард Иванович Павленко,

51 - Игорь Гуменюк,

52 - Юрий Колотей,

53 - Анатолий Кинах,

54 - Александр Лещинский,

55 - Эдуард Прутник,

56 - Николай Джига,

57 - Сергей Момот,

58 - Юрий Смойленко,

59 - Александр Вилкул,

60 - Валерий Бевзенко,

61 - Павел Корж,

62 - Сергей Клюев,

63 - Ирина Акимова,

64 - Владимир Малышев,

65 - Сергей Ларин,

66 - Владимир Мальцев,

67 - Александр Лавринович,

68 - Сергей Киль,

69 - Анатолий Леонидович Коржев,

70 - Нурсултан Аркаллаев,

71 - Владимир Иванович Ярощук,

72 - Александр Васильев,

73 - Юрий Воропаев,

74 - Михаил Папиев,

75 - Владимир Вечерко,

76 - Евгений Геллер,

77 - Владимир Сивкович,

78 - Владимир Сандлер,

79 - Станислав Анатольевич Мельник,

81 - Сергей Тулуб,

82 - Николай Демянко,

83 - Анатолий Толстоухов,

84 - Валерий Коновалюк,

85 - Юрий Чертков,

86 - Дмитрий Альбертович Саламатин,

87 - Александр Афанасьевич Дарда,

88 - Павел Анатольевич Климец,

89 - Виктор Слаута,

90 - Виктор Янукович,

91 - Виталий Хомутынник,

92 - Алексей Лелюк,

93 - Сергей Головатый,

94 - Владимир Козак,

95 - Нвер Мхитарян,

96 - Андрей Деркач,

97 - Александр Павлович Попов,

98 - Владимир Зубик,

99 - Василий Грицак,

100 - Василий Хмельницкий,

101 - Валерий Александрович Букаев,

102 - Иван Николаевич Мирный,

103 - Владимир Яцуба,

104 - Василий Гурьев,

105 - Юлия Новикова,

106 - Дмитрий Рева,

107 - Валерий Михайлович Харлин,

108 - Николай Лисин,

109 - Игорь Плохой,

110 - Николай Злочевский,

111- Юрий Владимирович Иванющенко,

112 - Николай Павлович Солошенко,

113 - Николай Присяжнюк,

114 - Григорий Смитюх,

115 - Василий Потапов,

116 - Андрей Викторович Орлов,

118 - Станислав Скубашевский,

119 - Владимир Федорович Демишкан,

120 - Александр Един,

121 - Павел Валентинович Лебедев,

122 - Дмитрий Святош,

123 - Сергей Николаевич Мошак,

124 - Андрей Витальевич Кравець,

125 - Дмитрий Притыка,

126 - Владимир Ландик,

127 - Андрей Борисович Селиванов,

128 - Александр Сергеевич Горошкевич,

129 - Павел Сулковский,

130 - Валерий Бондык,

131 - Эдуард Матвийчук,

132 - Эльбрус Тадеев,

133 - Юлия Викторовна Ковалева,

134 - Павел Дурлаков,

135 - Михаил Чечетов,

136 - Алексей Плотников,

137 - Николай Комар,

138 - Татьяна Засуха,

139 - Иван Вернидубов,

140 - Алексей Журавко,

141 - Дмитрий Шенцев,

142 - Дмитрий Юрьевич Штенов,

143 - Юрий Мирошниченко,

144 - Михаил Мироненко,

145 - Александр Иванович Супруненко,

146 - Елена Бондаренко,

147 - Дмитрий Валериевич Колесников,

148 - Григорий Алексеевич Илляшов,

149 - Артем Пшонка,

150 - Виктор Викторович Бондаренко.

Украинская правда

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter