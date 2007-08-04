Мороз заявил, что уже ничего не должен Мельниченко

Лидер СПУ Александр МОРОЗ объявил первую десятку избирательного списка Соцпартии для участия в досрочных парламентских выборах.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, на пресс-конференции в Киеве он отметил, что возглавит список он лично, второе место займет министр внутренних дел Василий ЦУШКО, третье – депутат парламента пятого созыва, почетный председатель правления Мариупольского меткомбината им. Ильича Владимир БОЙКО, четвертое - председатель ФГИУ Валентина СЕМЕНЮК, пятое - министр образования и науки Станислав НИКОЛАЕНКО.

По его словам, следующая пятерка выглядит так: Михаил МЕЛЬНИЧУК, Иван БОКИЙ, Сергей ЧЕРВОНОПИССКИЙ, Алексей МАЛИНОВСКИЙ и Степан БУЛЬБА.

А.МОРОЗ отметил, что в проходной части списка также будут представлены Ярослав МЕНДУСЬ и Николай РУДЬКОВСКИЙ.

По его словам, руководители партии рассмотрели вопрос о включении в список бывшего майора госохраны Николая МЕЛЬНИЧЕНКО, но политсовет решил, что включение его в список может свидетельствовать, что в партии нет новых идей.

Лидер СПУ напомнил, что Н.МЕЛЬНИЧЕНКО во время прошлой избирательной кампании снял свою кандидатуру и СПУ выполнила свой долг перед ним.

В целом, по его словам, в списке кандидатов в народные депутаты от СПУ будут представлены около 350 кандидатов.

Он выразил убеждение, что партия наберет «оптимальное» количество голосов, чтобы быть представленной в парламенте.

По его словам, предвыборная кампания СПУ будет направлена на средний класс и людей, которые своим трудом зарабатывают себе на жизнь.

А.МОРОЗ отметил, что проходная часть списка не будет в корне изменена. «Изменения будут, но не очень много», - сказал он.

Также лидер СПУ сообщил, что его политическая сила планирует израсходовать на предвыборную кампанию около 30 млн. грн.