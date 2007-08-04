Покаяние не помогло - Калашников пролетел мимо списка ПР

Партия регионов не включила в свой предвыборный список депутата V созыва Олега КАЛАШНИКОВА, но оставила его в составе партии.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято на X съезде партии.

Представляя проект решения, В.ЯНУКОВИЧ сказал, что, учитывая прошлогодний инцидент А.КАЛАШНИКОВА с журналистами телеканала СТБ, политсовет партии сегодня на своем заседании решил не включать его в список.

Однако, «учитывая его искреннее раскаяние», предлагает оставить его в рядах партии.

После этого такая формулировка была поставлена на голосование и делегаты съезда одобрили ее.

Как сообщал УНИАН, 12 июля 2006 года группа людей из Партии регионов, среди которых был депутат А.КАЛАШНИКОВ, помешала работе телевизионной группы СТБ под стенами Верховной Рады Украины. Они силой отобрали кассету у съемочной группы СТБ, журналисты были избиты. 14 июля прокуратурой Печерского района города Киева было возбуждено уголовное дело по факту препятствования законной профессиональной деятельности журналистов.