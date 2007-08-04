Ющенко защитит Януковича от шантажиста Мороза

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает шантажом правительства заявления председателя Верховной Рады Украины V созыва, председателя Социалистической партии Украины Александра МОРОЗА о выходе СПУ из коалиции.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, об этом заявил сегодня глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА.

По его словам, В.ЮЩЕНКО расценивает последние заявления А.МОРОЗА относительно проведения внеочередной сессии этого состава парламента как абсолютно безосновательные со всех возможных позиций: правовых, политических, моральных.

«Глава государства видит в таких высказываниях исключительно личный мотив господина МОРОЗА – он стремится любой ценой, в том числе, и вопреки Конституции, добиться подтверждения своей власти, которой у него нет с момента утраты Верховной Радой полномочности», - сказал В.БАЛОГА.

По его словам, Президент обратил внимание на попытку А.МОРОЗА использовать в своей политической игре партии, которые образовали большинство в ВР V созыва. «Угрозы социалистов о выходе из коалиции не имеют смысла и не влекут за собой никаких правовых последствий, в том числе и для Кабинета Министров. Эти заявления можно рассматривать как неприкрытый шантаж правительства, что категорически недопустимо, бессмысленно и возмутительно. Нынешняя Верховная Рада не полномочна, потому народные депутаты не могут выполнять законотворческие функции. Возможное решение Соцпартии о прекращении участия в коалиции будет не больше, чем политическим демаршем», – сказал В.БАЛОГА.

Глава государства отметил, что действующий на сегодняшний день Кабинет Министров сложит свои полномочия перед Верховной Радой VI созыва, избранной на внеочередных выборах 30 сентября. «Правительство под руководством премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА действительно вскоре прекратит свою деятельность. Однако это состоится в соответствии с конституционной процедурой, а не под давлением или по прихоти кого-либо, в частности, лидера социалистов», – цитирует Президента В.БАЛОГА.

По словам руководителя Секретариата, глава государства призывает все политические силы к ответственности и четкому соблюдению законов в период проведения избирательной кампании: «Президент подчеркивает, что общество и страна никогда не могут быть заложниками частных интересов. Сейчас всем нужно смотреть в будущее, а не лихорадочно цепляться за прошлое. Очевидно, что большинство ответственных политических сил это понимают и потому готовятся к выборам. Украина нуждается в изменениях, которые будет готовить уже новая власть», - подчеркнул В.БАЛОГА.

Как сообщал УНИАН, 27 июля А.МОРОЗ по требованию 179 народных депутатов издал распоряжение о созыве 31 июля внеочередной сессии Верховной Рады Украины пятого созыва.

Представители Партии регионов заявляли, что фракция ПР не будет принимать участия во внеочередной сессии ВР.

После этого А.МОРОЗ не исключил выхода СПУ из коалиции, если Партия регионов не будет принимать участия во внеочередной сессии ВР.

30 июля руководители фракций признали целесообразным перенести заседание внеочередной сессии Верховной Рады Украины V созыва.

В тот же день А.МОРОЗ издал распоряжение, согласно которому внеочередная сессия Верховной Рады Украины пятого созыва была перенесена на 7-10 августа 2007 года.