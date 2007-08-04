Новые социологические центры создаются ради грязных технологий на выборах

Руководитель Центра прикладных политических исследований “Пента” Владимир ФЕСЕНКО считает, что новые социологические центры и службы создаются с целью применения грязных технологий в избирательной кампании.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал сегодня на заседании круглого стола.

По словам В.ФЕСЕНКО, эти технологии могут сработать, но будут иметь очень низкий эффект. По его словам, в основном, такие методы ведения политической борьбы, как обнародование неправдивых данных социологических исследований рассчитаны на тех избирателей, которые еще не определились со своими политическими симпатиями.

В то же время В.ФЕСЕНКО выразил убеждение, что “социология – это инструмент исследования общественного мнения, а не одно из средств политической борьбы”.

В свою очередь член Партии регионов Михаил ЧЕЧЕТОВ отметил, что в Украине начинают появляться “приватизированные” социологические центры, которые работают по заказу одной политической силы, создавая те рейтинги, которые этой силе выгодны.