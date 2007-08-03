Партия «Трудовая Украина» готова войти в состав Партии регионов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, такое решение было принято сегодня на ХІ съезде партии.

Лидер партии Валерий КОНОВАЛЮК отметил, что “Трудовая Украина” не будет принимать самостоятельного участия в досрочных парламентских выборах. Однако он выразил надежду на объединение с теми политическими силами, которые близки «Трудовой Украине» по стремлениям и ценностям, а именно с Партией регионов.

Делегаты обсудили общественно-политическую ситуацию в Украине и роль партии «Трудовая Украина» в тех процессах, которые сейчас происходят в стране. Результатом стало согласование общей позиции относительно участия в досрочных парламентских выборах и готовность войти в состав Партии регионов.

Также на съезде принято решение об объединении политических усилий с Партией регионов.

В работе съезда сделан перерыв до 6 августа.