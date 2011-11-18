Попов в Японии интересовался строительством наземного метро

В рамках официального визита в Японию глава Киевской городской государственной администрации Александр Попов осмотрел одну из станций киотского метрополитена и ознакомился с применением технологий строительства наземной ветви метро. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Так, в Киото протяжность наземного метрополитена составляет 1476 метров. Его строительство решило проблему заторов в одном из районов города. Этот проект недавно реализовала мэрия Киото совместно с двумя частными компаниями. В частности, Киотский ипподром, который находится рядом со станцией метро, инвестировал в проект 60% от общей стоимости, а доля расходов из городского бюджета составила лишь 20%.

«Этот проект – прекрасный пример государственно-частного партнерства, когда бизнес берет на себя часть финансирования. Я уверен, что в ближайшее время в Киеве также будут реализованы проекты в рамках партнерства муниципалитета и бизнеса», – сказал Александр Попов.