”Наша Украина” предлагает Тимошенко 10 министерских портфелей

Совет партии "Народный Союз Наша Украина" принял проект коалиционного соглашения и подтвердил намерение проводить переговоры с Блоком Юлии Тимошенко и Социалистической партией Украины.

"Мы приняли за основу проект коалиционного соглашения и окончательно определили, с кем вести переговоры – с теми, с кем вели все время до этого", - сказал интернет-изданию "Украинская правда" председатель политсовета блока “Наша Украина” Роман БЕССМЕРТНЫЙ.

Как сказал один из участников заседания Совета НСНУ, кандидатура премьера будет определяться отдельным протоколом в рамках договоренностей между тремя силами. Для распределения должностей министров предлагается бальная система, согласно которой место премьера будет оцениваться в 7 баллов, первого вице-премьера – 5, а министров – 3.

"В этом случае БЮТ получит 10 портфелей министров, “Наша Украина” – 7, а Соцпартия – то ли 2, то ли 3", - сказал член Совета НСНУ. По его словам, участники коалиции не будут иметь права вето на кандидатуры от других политических сил.

Также в проект соглашения положен принцип взаимного контроля, при котором министр и председатель государственного комитета, который подчинен этому министерству, не могут быть представителями одной и той же политической силы.