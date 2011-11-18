Королевская советует нардепам покупать клетки и прятаться в них

Забор вокруг Верховной Рады на площади Конституции должен быть демонтирован, поскольку установлен незаконно и нарушает права граждан.

С таким требованием обратилась народный депутат Украины (фракция «БЮТ-Батькивщина»), председатель Комитета ВР по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ в прокуратуру и Киевскую городскую государственную администрацию, сообщили УНИАН в пресс-службе политика.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ в своих депутатских запросах - председателю КГГА Александру ПОПОВУ и прокурору Киева Анатолию МЕЛЬНИКУ - настаивает, чтобы были предприняты все возможны меры, необходимые для демонтажа забора на площади Конституции.

«Существование забора на площади Конституции нарушает конституционное право граждан на мирные собрания, митинги, походы и демонстрации, препятствует народным депутатам должным образом исполнять свои обязанности относительно необходимости постоянной поддержки связей с избирателями, изучения общественного мнения, потребностей и запросов населения», - заявляет народный депутат в своих обращениях.

Согласно информации, предоставленной Аппаратом Верховной Рады в ответ на депутатское обращение Н.КОРОЛЕВСКОЙ, парламент не выступал заказчиком работ по установке металлического ограждения на площади Конституции, отмечается в сообщении.

Также первый заместитель председателя КГГА Александр МАЗУРЧАК во время встречи с Н.КОРОЛЕВСКОЙ и ее коллегами по фракции, председателем парламентского Комитета по вопросам свободы слова и информации Андреем ШЕВЧЕНКО сообщил, что данный забор не принадлежит и мэрии Киева, информировали в пресс-службе.

«В ходе встречи была озвучена официальная позиция киевской мэрии. Во-первых, забор не стоит на балансе ни КГГА, ни Печерского района, ни подразделения «Киевзеленстроя», который отвечает за Мариинский парк. Во-вторых, бюджетные средства столицы не использовались для установления этого забора. В-третьих, для установления забора не использовались материалы мэрии - железо, сварка и т.д. Иными словами - столичная власть не имеет к клетке вокруг Верховной Ради никакого отношения», - прокомментировал результаты встречи А.ШЕВЧЕНКО.

«Забор вокруг Рады стал символом разделения между властью и народом. Символом страха. Если кто-то во власти хочет отгородиться от народа - пусть покупает индивидуальные клетки и скрывается в них. Фракции «БЮТ-Батькивщина» забор не нужен. Поэтому мы сделаем все, чтобы уже в ближайшее время его демонтировали», - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Как сообщалось, ранее Н.КОРОЛЕВСКАЯ заявляла, что «если мы не найдем, кому принадлежит это сооружение, то забор будет демонтирован силами народных депутатов и гражданских лидеров».