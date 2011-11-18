В Харькове чернобыльцы уже дежурят под Пенсионным фондом

В Харькове представители чернобыльских организаций продолжают пикетировать областное управление Пенсионного фонда Украины с требованием исполнить решение судов о назначении и перерасчете пенсий.

Как передает корреспондент УНИАН, около 150 чернобыльцев собрались возле помещения Госпрома, в котором расположено Главное управление ПФУ в Харьковской области.

По словам председателя Харьковского общественного объединения инвалидов Чернобыля «Чернобыльский Спас» Бориса КОРОТКОВА, работники милиции пока не пускают чернобыльцев в актовый зал управления Пенсионного фонда. Он отметил, что, несмотря на приложенные усилия, руководство Харьковской облгосадминистрации не смогло добиться от центральной власти предоставления необходимых для выплат пенсий средств.

Учитывая это, подчеркнул Б.КОРОТКОВ, харьковские чернобыльцы 29 ноября примут участие во всеукраинской акции протеста, которая состоится перед Верховной Радой Украины. По его данным, из Харькова на акцию протеста отправится свыше 100 чернобыльцев. Они будут требовать отставки Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА и роспуска парламента.

Как сообщал УНИАН, в Харькове 15 ноября около 300 представителей чернобыльских организаций зашли в помещение областного управления Пенсионного фонда Украины с требованием выплатить им пенсии в размерах, предусмотренных законодательством и в соответствии с решениями судов. Участники акции протеста заявили, что будут находиться в помещении ведомства, пока власть не выполнит их требования.

С начала 2011 года судами Украины приняты решения о взыскании с органов Пенсионного фонда средств в пользу 2,5 млн. пенсионеров, в частности, чернобыльцев и детей войны. Всего за 10 месяцев со счетов ПФУ взыскано по решениям судов 5,9 млрд. грн.