Кабмин хочет повысить арендную плату для российского флота?

Кабинет министров рекомендует севастопольской власти провести денежную оценку участков, которые арендует Черноморский флот России, и установить соответствующую арендную плату.

Об этом говорится в постановлении от 16 ноября об утверждении критериев распределения дополнительной дотации из госбюджета местным бюджетам на компенсацию потерь доходов вследствие размещения ЧФ РФ на территории Севастополя и АР Крым, сообщает Укрправда.

Органам местного самоуправления рекомендуется провести в установленном законом порядке нормативную денежную оценку земельных участков, которые используются Черноморским флотом РФ на территории Украины, и установить размер арендной платы за пользования ими "на уровне 3% их нормативной денежной оценки на 2013 год и 4% для расчетов на 2014 и следующие годы".

Государственному агентству земельных ресурсов, Министерству иностранных дел, Министерству обороны, Фонду госимущества поручено завершить до 2013 года согласование документов по инвентаризации и нормативной денежной оценке участков, которые используются ЧФ РФ.

Правительство этим постановлением утверждает критерии распределения дополнительной дотации из госбюджета местным бюджетам на компенсацию потерь доходов вследствие размещения ЧФ РФ на территории Севастополя и Крыма.

Минфину поручено предусмотреть в проекте закона о госбюджете на соответствующий год дополнительную дотацию местным бюджетам на компенсацию потерь доходов вследствие размещения Черноморского флота России на территории Севастополя и АРК.

"Объем дополнительной дотации рассчитывается согласно утвержденным этим постановлением критериев после согласования уполномоченными представителями российской стороны документов по инвентаризации земельных участков, которые используются Черноморским флотом Российской Федерации на территории Украины", - сказано в постановлении.

До согласования указанных документов объем дополнительной дотации предполагается в проекте закона о госбюджете на соответствующий год без учета утвержденных этим постановлением критериев.

Постановление вступает в силу с 1 января 2012 года.