Королевская: лидером "Батькивщины" остается Тимошенко

Народный депутат от “БЮТ-Батькивщины” Наталия КОРОЛЕВСКАЯ опровергает информацию о продаже мест в избирательных списках ВО “Батькивщина”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила на пресс-конференции в Хмельницком.

“Впервые об этом слышу. И я надеюсь, что методы избирательного процесса будут изменены. Мы должны сделать выводы после выхода “тушек”, измены”, - сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По ее мнению, необходимо изменить подход к формированию будущей политической команды, для этого целесообразно использовать праймериз, чтобы продемонстрировать избирателям открытость формирования избирательных списков.

Как добавила Н.КОРОЛЕВСКАЯ, лидером ВО “Батькивщина” остается Юлия ТИМОШЕНКО, и “она сегодня формирует повестку дня своей политической силы”.