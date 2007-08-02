В Украине стартовала избирательная кампания. Или не стартовала?

Сегодня в Украине согласно указу Президентаза номером 675/2007 от 31 июля стартует избирательная кампания.

Напомним, что это – уже четвертый подписанный Виктором Ющенко документ, призванный обеспечить проведение досрочных парламентских выборов. В нем четко указывается дата начала гонки - 2 августа в 2007 г.

По словам заместителя главы Секретариата Марины Ставнийчук, новым указом четко определена дата начала избирательного процесса и этот факт не подлежит сомнению.

Однако вчера министр юстиции Александр Лавринович заявил, что начало избирательной кампании зависит от решения, которое должна принять Центральная избирательная комиссия. «Если считать абстрактно теоретически этот указ законным, то завтра появляется право у политических партий выдвигать своих кандидатов и ЦИК может объявить о начале избирательной кампании. Практически завтра мы увидим решение ЦИК, если оно будет», - отметил вчера министр.

По состоянию на 9 утра на сайте Центризбиркома не появилось никаких прямых или опосредствованных признаков начала избирательного процесса.

Также напомним, что в ориентировочном плане робот ЦИК, утвержденом решением комиссии от 30 июля, сообщение о чем размещено на официальном сайте ЦИК, нет ни одного упоминания о проведении досрочных парламентских выборов.