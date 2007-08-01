Ющенко подписал четвертый указ о выборах

На официальном сайте ПрезидентаУкраины появился четвертый указ Виктора Ющенко о проведении досрочных выборов. Распоряжение главы государства вносит уточнения и дополнения в предыдущий документ от 5 июня 2007 года 497 «О назначении внеочередных выборов в Верховную Раду Украины».

В частности в название указа включено уточнение относительно того, что выборы будут проводиться в связи с «неполномочностью Верховной Рады Украины и досрочным прекращением ее полномочий». В перечень оснований для проведения досрочных выборов Президент добавил ссылку на часть вторую статьи 77 Конституции Украины, часть вторую статьи 82, часть вторую статьи 102, пункт 7 части первой и частью третьей статьи 106 Конституции.

В указе также подчеркивается невозможность возобновления Верховной Рады.

Избирательную гонку указ Президента открывает «со 2 августа 2007 года».