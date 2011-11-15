Ивано-Франковский горсовет: довольно потакать новой Московской империи

Ивано-Франковский городской совет выступает против вступления Украины в Таможенный союз с Россией, Беларусью и Казахстаном.

Как сообщили УНИАН в городском совете, такое решение приняли депутаты сегодня на внеочередной сессии.

«Мы, депутаты Ивано-Франковского городского совета, обеспокоены активизацией переговоров о вступлении Украины в так называемый Таможенный союз, - говорится в обращении городского совета к Президенту Украины, Верховной Раде и Кабинету министров. - Одни лишь намерения сделать такой шаг уже нанесли имиджевый ущерб государству на международной арене, а последующие действия фактически перечеркнут все евроинтеграционные процессы, в которых сегодня принимает участие Украина. Более того – считаем, что такая непродуманная внешняя политика, в угоду нашему северному соседу, может привести к ослаблению суверенитета Украины и дальнейшей потери государственности».

Городской совет обращает внимание должностных лиц центральной власти, что «убедительное большинство населения нашего города и страны в целом выражают желание вступить в зону свободной торговли не со странами СНГ, а с Европейским содружеством. В то же время объединенная Европа ясно указала, что при вхождении Украины в Таможенный союз со странами СНГ евроинтеграция нашего государства значительно осложняется».

«Призываем Президента Украины взвешенно подойти к ситуации и учесть волю подавляющего большинства украинцев, - отмечают депутаты. - Довольно потакать прихотям Кремля и действовать в угоду путинско-медведевскому плану создания новой Московской империи. Вместо этого выражаем свою готовность всеми способами поддерживать и способствовать ускорению евроинтеграционного курса Украины».

Депутаты Ивано-Франковского городского совета требуют прекратить процесс переговоров о вхождении Украины в зону Таможенного союза.

Кроме того, депутаты заявили о намерении инициировать проведение совместного заседания городских советов в Киеве возле здания Верховной Рады в случае, если Верховная Рада будет рассматривать вопрос о вступлении Украины в Таможенный союз.