Правозащитники: Тимошенко преследуют по политическим мотивам

Датский Хельсинский комитет по правам человека усматривает политические мотивы в возбуждении новых уголовных дел в отношении экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом говорится в предварительном УНИАН докладе комитета по поводу дел в отношении Ю.ТИМОШЕНКО.

В комитете констатируют, что 11 октября Печерский районный суд Киева признал Ю.ТИМОШЕНКО виновной в нарушении ст.365 Уголовного кодекса Украины. На следующий день в отношении нее было открыто еще одно дело за нарушение части 5 ст. 191 УК, а через несколько дней был возобновлен еще ряд старых и уже закрытых дел.

“Это, прежде всего, вызывает вопрос, почему это делается именно сейчас”, – говорится в докладе.

“Учитывая то, что действующая администрация находится под значительным давлением относительно декриминализации статей об экономических преступлениях, которые лежат в основе большинства текущих дел в отношении политиков из предыдущего правительства, в том числе осуждение 11.10.2011 госпожи ТИМОШЕНКО, открытие нового дела и возобновление старых дел в отношении неудобного оппозиционного политика за нарушение других статей является чем-то чрезвычайным.

Время этих событий, значительная давность этих дел и предыдущая история подтверждают серьезные подозрения относительно политических мотивов, которые стоят за этими расследованиями”, – утверждают в комитете.