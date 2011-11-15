Королевская написала Карпачевой о «пытках над Тимошенко»

Народный депутат Украины, член фракции «БЮТ-Батькивщина» Наталия КОРОЛЕВСКАЯ обратилась к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Нине КАРПАЧЕВОЙ с просьбой незамедлительно вмешаться в ситуацию, которая сложилась вокруг лидера партии «Батьківщина» Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Н.КОРОЛЕВСКОЙ.

«Нарушения, связанные с содержанием Ю.ТИМОШЕНКО в Лукьяновском СИЗО, уже практически дошли до абсурда и вышли за мыслимые и немыслимые моральные рамки», - говорится в письме Н.КОРОЛЕВСКОЙ.

Депутат обращает внимание омбудсмена на то, что для однопартийцев, адвокатов и родственников Ю.ТИМОШЕНКО недоступна из-за резкого ухудшения состояния здоровья. Однако для следователей и проведения следственных действий - «противопоказаний нет».

«7 ноября Государственная пенитенциарная служба информировала, что Ю.ТИМОШЕНКО тяжело ходить в связи с обострением болей в позвоночнике. Однако это не помешало властям не только предъявить новое обвинение в рамках уголовного дела, которое расследует налоговая милиция, но и провести допрос, несмотря на то, что Ю.ТИМОШЕНКО не могла подняться с постели», - говорится в обращении народного депутата.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ пишет: «14 ноября к ней не пустили дочь Евгению КАРР и защитника Сергея ВЛАСЕНКО, мотивируя отказ все тем же резким ухудшением состояния здоровья. Однако, в тот же день первый заместитель министра здравоохранения Украины Раиса МОИСЕЕНКО заявила, что противопоказаний для продолжения следственных действий с участием Ю.ТИМОШЕНКО нет. На сегодня, 15 ноября, уже назначены следственные действия».

«Мы рассматриваем данные поступки власти как пытки и подготовку к физическому устранению лидера оппозиции!», – говорится в письме народного депутата Н.КОРОЛЕВСКОЙ к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека.