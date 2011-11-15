Брифинг «Новые возможности для безработных»

В среду, 16 ноября, в 10:00 в Киеве состоится брифинг «Новые возможности для безработных». Участники: 1. Виктор СУХОМЛИН – директор Киевского городского центра занятости; 2. Николай КУЧИНСКИЙ – заместитель начальника отдела Главного управления образования и науки исполнительного органа Киевского городского совета; 3. Лидия КРЕШИМИНСКАЯ – директор высшего коммерческого училища КНТЕУ (г.Киев); 4. Петр НАКОНЕЧНЫЙ – директор высшего профессионального училища №33 г.Киева; 5. Василий МЕЖИГОВСКИЙ – и.о. директора учебно-курсового комбината КП «Киевпастранс». Тема: «Услуги Киевского городского центра занятости по профессиональному обучению: новые возможности для безработных, квалифицированные кадры для работодателей» Вопросы: Основные показатели Киевского городского центра занятости (КГЦЗ) относительно предоставления услуг незанятому населению по профессиональному обучению. Сотрудничество КГЦЗ с профессионально-техническими заведениями г. Киева. Прохождение стажировки на предприятиях, организациях, учреждениях. Обучение безработных граждан в центрах профессионально-технического образования государственной службы занятости. Выступления представителей учебных учреждений – участников брифинга, которые сотрудничают с Киевским городским центром занятости. Круглый стол состоится в пресс-центр информагентства «НАШ ПРОДУКТ». В зале предоставляются услуги свободного доступа к wi-fi. Аккредитация СМИ обязательна. Регистрация СМИ: Елена РАЙЧЕНКО, менеджер по связям с общественностью тел.: +380 (44) 593-6144, (096) 920-3336 е-mail: e.raichenko@ianp.com.ua Адрес проведения: г. Киев, ул. Старокиевская, 10-Г, бизнес-центр «Вектор», корпус А, этаж 1, пресс-зал информагентства «НАШ ПРОДУКТ». Схема проезда приведена здесь.

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