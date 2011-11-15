Брифинг «Новые возможности для безработных»

13:45, 15 ноября 2011
Политика
1058 0

В среду, 16 ноября, в 10:00 в Киеве состоится брифинг «Новые возможности для безработных».

Участники:

1. Виктор СУХОМЛИН – директор Киевского городского центра занятости;

2. Николай КУЧИНСКИЙ – заместитель начальника отдела Главного управления образования и науки исполнительного органа Киевского городского совета;

3. Лидия КРЕШИМИНСКАЯ – директор высшего коммерческого училища КНТЕУ (г.Киев);

4. Петр НАКОНЕЧНЫЙ – директор высшего профессионального училища №33 г.Киева;

5. Василий МЕЖИГОВСКИЙ – и.о. директора учебно-курсового комбината КП «Киевпастранс».

Тема: «Услуги Киевского городского центра занятости по профессиональному обучению: новые возможности для безработных, квалифицированные кадры для работодателей»

Вопросы:

Основные показатели Киевского городского центра занятости (КГЦЗ) относительно предоставления услуг незанятому населению по профессиональному обучению.

Сотрудничество КГЦЗ с профессионально-техническими заведениями г. Киева.

Прохождение стажировки на предприятиях, организациях, учреждениях.

Обучение безработных граждан в центрах профессионально-технического образования государственной службы занятости.

Выступления представителей учебных учреждений – участников брифинга, которые сотрудничают с Киевским городским центром занятости.

Круглый стол состоится в пресс-центр информагентства «НАШ ПРОДУКТ».

В зале предоставляются услуги свободного доступа к wi-fi.

Аккредитация СМИ обязательна.

Регистрация СМИ:

Елена РАЙЧЕНКО, менеджер по связям с общественностью

тел.: +380 (44) 593-6144, (096) 920-3336

е-mail: e.raichenko@ianp.com.ua

Адрес проведения: г. Киев, ул. Старокиевская, 10-Г, бизнес-центр «Вектор», корпус А, этаж 1, пресс-зал информагентства «НАШ ПРОДУКТ».

Схема проезда приведена здесь.  

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter