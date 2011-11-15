Брифинг «Новые возможности для безработных»
В среду, 16 ноября, в 10:00 в Киеве состоится брифинг «Новые возможности для безработных».
Участники:
1. Виктор СУХОМЛИН – директор Киевского городского центра занятости;
2. Николай КУЧИНСКИЙ – заместитель начальника отдела Главного управления образования и науки исполнительного органа Киевского городского совета;
3. Лидия КРЕШИМИНСКАЯ – директор высшего коммерческого училища КНТЕУ (г.Киев);
4. Петр НАКОНЕЧНЫЙ – директор высшего профессионального училища №33 г.Киева;
5. Василий МЕЖИГОВСКИЙ – и.о. директора учебно-курсового комбината КП «Киевпастранс».
Тема: «Услуги Киевского городского центра занятости по профессиональному обучению: новые возможности для безработных, квалифицированные кадры для работодателей»
Вопросы:
Основные показатели Киевского городского центра занятости (КГЦЗ) относительно предоставления услуг незанятому населению по профессиональному обучению.
Сотрудничество КГЦЗ с профессионально-техническими заведениями г. Киева.
Прохождение стажировки на предприятиях, организациях, учреждениях.
Обучение безработных граждан в центрах профессионально-технического образования государственной службы занятости.
Выступления представителей учебных учреждений – участников брифинга, которые сотрудничают с Киевским городским центром занятости.
Круглый стол состоится в пресс-центр информагентства «НАШ ПРОДУКТ».
В зале предоставляются услуги свободного доступа к wi-fi.
Аккредитация СМИ обязательна.
Регистрация СМИ:
Елена РАЙЧЕНКО, менеджер по связям с общественностью
тел.: +380 (44) 593-6144, (096) 920-3336
е-mail: e.raichenko@ianp.com.ua
Адрес проведения: г. Киев, ул. Старокиевская, 10-Г, бизнес-центр «Вектор», корпус А, этаж 1, пресс-зал информагентства «НАШ ПРОДУКТ».
Схема проезда приведена здесь.