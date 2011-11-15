В Донецке власть вела переговоры с чернобыльцами до двух ночи

Протестующим в Донецке чернобыльцам, афганцам и «детям войны» никто из представителей правоохранительных органов не угрожает возбуждением уголовного дела.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила руководитель пресс-службы Донецкой областной государственной администрации Римма ФИЛЬ.

«Вчера поздно вечером губернатор области, начальник ГУВД и прокурор области встречались с протестующими, с одиннадцати часов до начала второго ночи они вели переговоры в здании Пенсионного фонда», - сообщила Р.ФИЛЬ.

По ее словам, «переговоры закончились тем, что 35 человек остались в здании, они перевели свои требования в законное русло – подали сегодня заявку на пикетирование здания регионального управления Пенсионного фонда».

«На данный момент 41 человек находится в актовом зале, а остальные участники акции – вокруг», - уточнила руководитель пресс-службы.

Она опровергла информацию, распространенную некоторыми СМИ о том, что якобы участникам протеста угрожают возбуждением против них уголовного дела «за захват государственного учреждения».

«Нет. Повода возбуждать уголовное дело вообще нет. Вот ГУВД говорит, что никаких инцидентов не зафиксировано», - сказала Р.ФИЛЬ, добавив, что никто из представителей власти и правоохранительных органов участникам акции не угрожает.

При этом она отметила, что участники акции протеста не говорили, что начали голодовку.

Как сообщал УНИАН, 14 ноября в Донецке около тысячи чернобыльцев, афганцев и детей войны пришли в областное управление Пенсионного фонда Украины и потребовали немедленного прибытия к ним премьер-министра Н.АЗАРОВА, в противном случае грозили объявить голодовку.

Председатель областной организации «Чернобыль-Еднисть» Николай ГОНЧАРОВ сообщил, что представители чернобыльцев, афганцев и тех, кто имеет статус «дети войны», пообщались с начальником управления Георгием ЯКИМЕНКО.

Н.ГОНЧАРОВ отметил, что после того, как Г.ЯКИМЕНКО объяснил, что пенсии для этих категорий граждан начисляются только согласно соответствующему постановлению Кабинета министров Украины, все присутствующие приняли решение обратиться лично к Н.АЗАРОВУ.

Чернобыльцы, афганцы и дети войны требуют о власти выполнить законы, согласно которым они имеют доплаты к пенсиям.

Сегодня ночью 41 участник акции протеста, находясь в актовом зале здания регионального управления ПФУ, начали голодовку с требованием срочной встречи с Н.АЗАРОВЫМ.

Глава управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области Г.ЯКИМЕНКО подал в отставку.