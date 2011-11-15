Григорович говорит, что налог на богатство тормозит сама власть
"Закон должен был быть принят уже давно"
Народный депутат от «Нашей Украины» Лилия ГРИГОРОВИЧ отмечает, что введение налога на богатство тормозит только власть.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Нашей Украины», об этом Л.ГРИГОРОВИЧ заявила, комментируя проект закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно введения налога на богатство», анонсированный вице-премьером по вопросам социальной политики Сергеем ТИГИПКО.
«Закон о налогообложении богатства должен был быть принят уже давно. Такой закон действует во всех развитых странах, а в период сложной экономической ситуации ставки налогов на богатство только растут. Но в Украине введение налогов на богатство тормозит сама власть», - считает Л.ГРИГОРОВИЧ.
При этом она отметила, что в социально-экономической сфере власть реализует циничную политику двойных стандартов: с одной стороны, грубо урезаются выплаты для малообеспеченных граждан, чернобыльцев, афганцев, ухудшаются условия пенсионного обеспечения, а с другой - отсутствуют любые действия для отмены привилегий высокопоставленных должностных лиц, налогообложения сверхдоходов олигархов и противодействия выведению средств в оффшоры.
Л.ГРИГОРОВИЧ напомнила, что она еще в апреле этого года внесла на рассмотрение Верховной Рады законопроекты № 8436 «О социальной ответственности большого бизнеса перед обществом» и № 8437 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (о налогообложении сверхдохода с физических лиц)», но из-за противодействия депутатов от парламентского большинства эти законопроекты до сих пор не включены в повестку дня.
«Власть сознательно блокирует социально важные законодательные инициативы от оппозиции, а позже наскоро переделывает их и выдает за свои. Без оппозиции, которая в этих неблагоприятных условиях пытается защитить интересы людей, эта власть вообще ни на что не способна», - подчеркнула Л.ГРИГОРОВИЧ, добавив, что депутаты от «Нашей Украины» будут требовать, чтобы одновременно с правительственным законопроектом о введении налога на богатство были рассмотрены соответствующие законопроекты от оппозиции.
Депутат отметила, что в законопроекте Министерства социальной политики есть существенные недостатки, которые могут свести его применение на нет, в частности, излишне завышены индикаторы относительно определения богатства, которые не отвечают размерам доходов и имущества большинства украинцев. По мнению Л.ГРИГОРОВИЧ, это может привести к тому, что указанный налог не будет касаться, например, владельцев жилой недвижимости, площадь которой составляет от 150 до 300 кв. м для квартир, и от 300 до 600 кв. м для домов.
Кроме того, поскольку действие правительственного законопроекта не будет распространяться на юридических лиц, собственность, которая в соответствии с законом подпадает под определение «богатство», будет регистрироваться именно на них.