Григорович говорит, что налог на богатство тормозит сама власть

Народный депутат от «Нашей Украины» Лилия ГРИГОРОВИЧ отмечает, что введение налога на богатство тормозит только власть.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Нашей Украины», об этом Л.ГРИГОРОВИЧ заявила, комментируя проект закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно введения налога на богатство», анонсированный вице-премьером по вопросам социальной политики Сергеем ТИГИПКО.

«Закон о налогообложении богатства должен был быть принят уже давно. Такой закон действует во всех развитых странах, а в период сложной экономической ситуации ставки налогов на богатство только растут. Но в Украине введение налогов на богатство тормозит сама власть», - считает Л.ГРИГОРОВИЧ.

При этом она отметила, что в социально-экономической сфере власть реализует циничную политику двойных стандартов: с одной стороны, грубо урезаются выплаты для малообеспеченных граждан, чернобыльцев, афганцев, ухудшаются условия пенсионного обеспечения, а с другой - отсутствуют любые действия для отмены привилегий высокопоставленных должностных лиц, налогообложения сверхдоходов олигархов и противодействия выведению средств в оффшоры.

Л.ГРИГОРОВИЧ напомнила, что она еще в апреле этого года внесла на рассмотрение Верховной Рады законопроекты № 8436 «О социальной ответственности большого бизнеса перед обществом» и № 8437 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (о налогообложении сверхдохода с физических лиц)», но из-за противодействия депутатов от парламентского большинства эти законопроекты до сих пор не включены в повестку дня.

«Власть сознательно блокирует социально важные законодательные инициативы от оппозиции, а позже наскоро переделывает их и выдает за свои. Без оппозиции, которая в этих неблагоприятных условиях пытается защитить интересы людей, эта власть вообще ни на что не способна», - подчеркнула Л.ГРИГОРОВИЧ, добавив, что депутаты от «Нашей Украины» будут требовать, чтобы одновременно с правительственным законопроектом о введении налога на богатство были рассмотрены соответствующие законопроекты от оппозиции.

Депутат отметила, что в законопроекте Министерства социальной политики есть существенные недостатки, которые могут свести его применение на нет, в частности, излишне завышены индикаторы относительно определения богатства, которые не отвечают размерам доходов и имущества большинства украинцев. По мнению Л.ГРИГОРОВИЧ, это может привести к тому, что указанный налог не будет касаться, например, владельцев жилой недвижимости, площадь которой составляет от 150 до 300 кв. м для квартир, и от 300 до 600 кв. м для домов.

Кроме того, поскольку действие правительственного законопроекта не будет распространяться на юридических лиц, собственность, которая в соответствии с законом подпадает под определение «богатство», будет регистрироваться именно на них.