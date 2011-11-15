ВР не поддержала исключение «статьи Тимошенко» из Уголовного кодекса

Верховная Рада Украины не поддержала поправку об исключении из Уголовного кодекса статьи 365 (превышение власти или служебных полномочий), по которой бывший премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО осуждена к семи годам лишения свободы.

Как передает корреспондент УНИАН, за данную поправку проголосовало всего 147 из 438 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Во время рассмотрения президентского законопроекта «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно гуманизации ответственности за правонарушения в сфере хозяйственной деятельности)» депутаты не приняли ни одной из предложенных поправок и даже переголосовывают и отклоняют предложения, которые поддержал Комитет ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

Как отметил народный депутат Украины Андрей ШКИЛЬ (фракция "БЮТ-Батьківщина"), позиция фракции Партии регионов и парламентского большинства «четкая и понятная – переголосовать все поправки и не поддержать» тех предложений, которые гуманизируют украинское законодательство и приводят его к европейским нормам.

«Я понимаю, что и господин ЧЕЧЕТОВ (фракция Партии регионов), и большинство вместе с Партией регионов хотят вернуться и жить в 25 году. Только неизвестно, в качестве кого – в качестве тех, кто ловил, или кого ловили. Потому что если бы они в нынешней ипостаси появились в 25 году, то ими бы реально занималось ЧК», - подчеркнул А.ШКИЛЬ.

Депутаты продолжают рассматривать законопроект, еще рядом поправок предусмотрено изменить 365-ю статью УКУ, то есть оставить само название, но изъять ряд норм, предусмотренных данной статьей.

Как сообщал УНИАН, на исключении из Уголовного кодекса Украины статьи 365 настаивала оппозиция.