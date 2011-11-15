Власенко и дочку Тимошенко не пустили в СИЗО

Дочь бывшего премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО Евгению КАРР и защитника Сергея ВЛАСЕНКО не пустили в Лукьяновское СИЗО к Ю.ТИМОШЕНКО.

Об этом сама дочь экс-премьера сообщила в эксклюзивном комментарии УНИАН.

«Вчера мы с защитником Сергеем ВЛАСЕНКО так и не смогли попасть к маме. Нам отказали, мотивировав это тем, что у нее резкое ухудшение состояния, и она не может подняться с постели», - сказала Е.КАРР.

«Однако сегодня оказалось, что обострение болезни является препятствием для родных и адвокатов, но не для следователей. На сегодня назначены следственные действия. Я считаю, что это настоящее издевательство над мамой», - возмутилась Е.КАРР.

«Отдельно хочу «поблагодарить» тех псевдоврачей, которые ежедневно отчитываются о нормальном состоянии маминого здоровья. Скажите, если бы на месте моей мамы были вашими родные, вам бы хватило совести так нагло врать?», - спросила дочь экс-премьера.

Она сообщила, что родственники и однопартийцы Ю.ТИМОШЕНКО продолжают настаивать на скорейшей госпитализации экс-премьера для установления точного диагноза и проведения надлежащего лечения.

Как сообщал УНИАН, 7 ноября Государственная пенитенциарная служба информировала, что Ю.ТИМОШЕНКО, которая с 5 августа содержится в Лукьяновском СИЗО, тяжело ходить в связи с обострением боли в позвоночнике.

9 ноября защитник экс-премьера С.ВЛАСЕНКО заявил, что состояние здоровья Ю.ТИМОШЕНКО значительно ухудшилось, и она не может самостоятельно ходить.

14 ноября С.ВЛАСЕНКО назвал злоупотреблениями проведение следственных действий с больной Ю.ТИМОШЕНКО в СИЗО.

В свою очередь первый заместитель министра здравоохранения Украины Раиса МОИСЕЕНКО заявила, что противопоказаний для продолжения следственных действий при участии Ю.ТИМОШЕНКО нет.

14 ноября депутат из фракции «БЮТ-Батьківщина» Сергей СОБОЛЕВ заявил, что Ю.ТИМОШЕНКО уже неделю запрещают общаться с адвокатами.