Послезавтра ЕС выйдет на финишную прямую в переговорах с Украиной

Комитет Европейского парламента по вопросам международной торговли на своем заседании вечером 14 ноября одобрил позицию относительно экономической части соглашения об ассоциации с Украиной.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, члены Комитета поддержали основные предложения докладчика Павла ЗАЛЕВСКОГО (группа народных партий, Польша), которые касались, в частности, завершения переговоров о соглашении об ассоциации до конца этого года и парафирования соглашения, а также проведение реформ в Украине с целью модернизации инфраструктуры.

В позиции Комитета также отмечается, что соглашение об ассоциации должно укрепить верховенство права в Украине, что важно, прежде всего, для иностранных инвесторов.

Позиция Комитета по вопросам иностранных дел будет передана Комитету по вопросам иностранных дел, который окончательно рассмотрит проект доклада Ричарда Антоне ЛЕГУТКО (группа Европейских консерваторов и реформистов, Польша), относительно рекомендаций Совету ЕС, Еврокомиссии и Европейской службе внешних действий о переговорах с Украиной о соглашении об ассоциации на своем заседании в четверг, 17 ноября.

После этого проект документа будет вынесен на голосование депутатов Европарламента.

ЕП должен одобрить свои рекомендации относительно переговоров в соответствии с Лиссабонским соглашением, которое расширило некоторые его полномочия.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС начали переговоры относительно заключения соглашения об ассоциации в начале 2007 года, а о зоне свободной торговли, которая является составной частью соглашения об ассоциации, - в начале 2008 года.

На сегодняшний день стороны объявили о практическом завершении переговоров.

Украинская власть надеется парафировать соглашение 19 декабря этого года на саммите Украина-ЕС.