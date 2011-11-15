В Донецке чернобыльцы начали голодовку

С вечера 14 ноября 41 чернобылец в Донецке начал голодовку.

Об этом корреспонденту «ОстроВ»сообщил председатель Донецкой областной организации ВОО инвалидов Чернобыльской катастрофы "Чернобыль-Єдність" Николай Гончаров.

«Вчера мы начали голодовку – 41 человек, они всю ночь оставались в актовом зале облуправления Пенсионного фонда», - сказал он.

«Вообще, о готовности присоединиться к голодовке заявили 218 человек. Но в связи с тем, что при них не было медицинских препаратов, поэтому люди вынуждены были ехать домой за медикаментами – кому-то нужен инсулин и т.п.», - уточнил лидер акции протеста.

Он добавил, что сейчас все протестующие снова будут собираться у Пенсионного фонда.

«По имеющейся у меня информации, губернатор Андрей Шишацкий ведет переговоры с Премьер-министром по нашим требованиям. А дальше будем смотреть по ситуации», - заключил Н. Гончаров.