Соболев: К Тимошенко уже неделю не пускают адвокатов

Экс-премьер-министру Украины, лидеру партии «Батьківщина» Юлии ТИМОШЕНКО уже неделю запрещают общаться с адвокатами.

Об этом депутат из фракции «БЮТ-Батьківщина» Сергей СОБОЛЕВ вчера заявил в эфире «5-го канала», сообщает «Украинская правда».

«ТИМОШЕНКО запрещают уже который день общаться с адвокатами. Сегодня в очередной раз уже отказали. На моей памяти это уже фактически неделю ей запрещают общаться с адвокатами", - уточнил С.СОБОЛЕВ.

По его словам, запрещение аргументируют тем, что она из-за болезни не встает с постели, а общение с адвокатами в помещении камеры запрещено.

"А когда надо проводить допрос. С адвокатом ты общаться не можешь, а допрос проводить можно", - добавил С.СОБОЛЕВ.

Как сообщал УНИАН, 7 ноября Государственная пенитенциарная служба информировала, что Ю.ТИМОШЕНКО, которая с 5 августа содержится в Лукьяновском СИЗО, тяжело ходить в связи с обострение боли в позвоночнике.

9 ноября защитник экс-премьера Сергей ВЛАСЕНКО заявил, что состояние здоровья Ю.ТИМОШЕНКО значительно ухудшилось, и она не может самостоятельно ходить.

14 ноября С.ВЛАСЕНКО назвал злоупотреблениями проведение следственных действий с больной Ю.ТИМОШЕНКО в СИЗО.

В свою очередь первый заместитель министра здравоохранения Украины Раиса МОИСЕЕНКО заявила, что противопоказаний для продолжения следственных действий при участии Ю.ТИМОШЕНКО нет.