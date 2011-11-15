Янукович не может вылететь в Польшу

Вылет Виктора Януковича в Польшу задерживается из-за погодных условий. Как сообщает корреспондент УНИАН, из-за сильного тумана во Вроцлаве вылет перенесли на 2-3 часа.

Первая встреча ЯНУКОВИЧА во время рабочей поездки в Польшу должна была начаться в 8.45. Напомним, глава государства сегодня примет участие в торжествах к 200-летию Вроцлавского университета. Также В. ЯНУКОВИЧ проведет втсречи с президентом Польши Брониславом КОМОРОВСКИМ и президентом ФРГ Кристианом ВУЛЬФОМ.