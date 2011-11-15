БЮТ может выйти из комиссии по подготовке закона о выборах

Заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО не исключает, что фракция "БЮТ-Батьківщина" может принять решение о выходе из временной специальной комиссии по подготовке законопроекта о выборах народных депутатов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге в парламенте.

Как сказал Н.ТОМЕНКО, данная комиссия должна брать за основу «не законопроект, разработанный Администрацией Президента или в Министерстве юстиции», а действующий закон о выборах, и в него вносить изменения.

Н.ТОМЕНКО отметил: «БЮТ не принимал решения поддерживать смешанную систему, и мы сторонники пропорциональной системы по открытым спискам».

По его словам, «это большое преувеличение, что в комиссии господствуют мир спокойствие, и законопроект о выборах будет принят консенсусом».

«Если мы увидим, что на комиссии принципиальных изменений не будет, то я думаю, что фракция будет во вторник утром рассматривать вопрос о выходе из комиссии», - заявил Н.ТОМЕНКО и добавил, что «под прикрытием этой комиссии протягивается законопроект, по которому Администрация Президента уже давно приняла решение и собирает взносы на право быть кандидатом от Партии регионов в мажоритарных округах». По его словам, создание комиссии, «такое впечатление, только увеличивает сумму взноса».

По мнению Н.ТОМЕНКО, в такой ситуации «лучше точки над «і» расставить в этом вопросе и не обманывать народ, что у нас здесь такой большой компромисс вокруг принятия закона о выборах».