Яценюк придумал как запретить забор возле ВР

Народный депутат, лидер партии «Фронт Змін» Арсений ЯЦЕНЮК требует законодательно запретить установление ограждений вокруг зданий органов государственной власти и местного самоуправления.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, такое требование содержится в его законопроекте № 9436, зарегистрированном в Верховной Раде сегодня, 10 ноября.

А.ЯЦЕНЮК требует в двухнедельный срок со дня вступления в силу этого закона снести ограждения вокруг зданий государственной власти и местного самоуправления.

В соответствии с законопроектом, запрещается установление ограждений, заборов, решеток и каких-либо других искусственных препятствий, которые ограничивают доступ граждан к объектам благоустройства, в частности, к территориям зданий органов государственной власти и органов местного самоуправления.

В объяснительной записке к законопроекту отмечается, что нынешняя украинская власть вызывающе игнорирует и систематически нарушает конституционные права граждан. В качестве примера ограничения конституционной свободы передвижения граждан А.ЯЦЕНЮК приводит обустройство ограждения вокруг здания Верховной Рады в сентябре этого года.

По его словам, на протяжении двадцати лет отсутствие ограждения никоим образом не мешало выполнять законодательному органу страны свои основные функции. «Однако парламентское большинство, избрав курс на ограничение прав человека, отменив ряд льгот и приняв ряд антисоциальных законов, решило отгородиться от возмущенного такой дискриминационной политикой населения», - отмечает лидер «Фронта Змін».

И это при том, добавил он, что народный депутат Украины является представителем украинского народа в Верховной Раде и уполномочен им осуществлять полномочия, предусмотренные Конституцией Украины и законами Украины. «Неужели именно таким образом народные депутаты гарантируют поддержку связей и взаимоотношений с избирателями, как предусмотрено статьей 7 Закона Украины «О статусе народного депутата Украины?», - отмечается в документе.