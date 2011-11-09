В ФПУ Харе уже нашли замену

Президиум Федерации профсоюзов Украины на своем сегодняшнем заседании принял постановление о прекращении полномочий Василия ХАРЫ на основании написанного им заявления об отставке.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе ФПУ.

Президиум ФПУ также принял решение поддержать кандидатуру Юрия КУЛИКА на должность нового председателя Федерации профсоюзов Украины.

Оба сегодняшних решения президиума будут вынесены на утверждение Совета ФПУ, заседание которого назначено на 11 ноября.

Президиум ФПУ также принял решение утвердить, до принятия решения о новом председателе профсоюзов, исполняющим обязанности председателя ФПУ Григория ОСОВОГО.

Как сообщал УНИАН, 7 ноября В.ХАРА заявил о своей отставке с должности председателя ФПУ.

В медиа-центре ФПУ УНИАН сообщили, что основная причина отставки - «неготовность руководителей членских организаций проводить реформы в профсоюзной среде».

Ю.КУЛИК до начала августа этого года занимал должность первого заместителя председателя ФПУ.