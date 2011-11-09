Оробец: Новый закон превратит вузы в крепостных Минобразования

Новым законопроектом «О высшем образовании» выстраивается иерархическая структура, когда все вузы и все ректоры будут непосредственно зависимы от одного человека – министра образования. Об этом в эфире ток-НЕшоу «Киевский форум» заявила народный депутат Украины, председатель подкомитета по вопросам базового образования Комитета Верховной Рады Украины по вопросам науки и образования Леся ОРОБЕЦ.

«В таких условиях никакой вузовской автономии, в первую очередь финансовой, не существует. Этот законопроект не предусматривает права университетов иметь в собственности их помещения и другие фонды. А это означает, что как только ректор или президент, скажем, Могилянки, позволит себе критическое замечание в сторону министра, то сразу же полетят ставки, помещения и госзаказы», – отметила депутат.

По информации экспертов, которую они обнародовали в эфире «Киевского форума», новый законопроект о высшем образовании до сих пор не прошел широкого общественного обсуждения.

Так, первый директор Украинского центра оценивания качества образования Лилия ГРИНЕВИЧ сообщила, что «до сих пор не известно, какую версию этого законопроекта внес глава Кабинета Министров в Верховную Раду».

«Всякие манипулирования мнением, что все замечания учтены, что в действительности мы идем в европейское образовательное пространство, – это словоблудие», – отметила эксперт.

«Этот законопроект не утверждает фундаментальные основы европейского образовательного пространства, такие, как реальная автономия вузов, академическая свобода преподавателей и студентов. Не решает он и вопрос мобильности студентов, который, кстати, является актуальным не только с точки зрения обмена с европейским образовательным пространством, но и даже между востоком и западом Украины. Сегодня украинский студент просто не может поучиться один курс в одном университете, а затем безболезненно перейти на другой курс в другой университет. Это сопровождается огромным количеством проблем», – сообщила Л.ГРИНЕВИЧ.

Эксперт сделала вывод, что за риторикой и новыми терминами, которые «якобы есть в законопроекте», скрывается желание сохранить централизованное влияние на систему высшего образования.

Поэтому, по мнению Л.ГРИНЕВИЧ, законопроект не может быть принят, а нуждается в более совершенной альтернативе.

Как сообщалось, начальный вариант законопроекта "О высшем образовании", разработанный при непосредственном участии министра образования и науки Дмитрия ТАБАЧНИКА, был обнародован МОН в ноябре 2010 года. В частности, документ предоставлял вузам право ежегодно проводить пересчет платы за контрактную учебу с учетом инфляции; узаконивал проведение внешнего независимого оценивания (ВНО) и новые правила приема в вузы: на основании результатов ВНО, среднего балла аттестата и творческого конкурса. Вузы в законопроекте предлагалось классифицировать по количеству студентов: университет - не менее 10 тыс., академия - 3 тыс., колледж - 1 тыс. чел.

Предложенные нормы вызвали массовые акции протеста студентов и критику академического сообщества. После этого по распоряжению Президента Виктора ЯНУКОВИЧА законопроект был направлен на доработку.

2 ноября Д.ТАБАЧНИК заявил, что Министерство образования и науки, молодежи и спорта может в этот же день подать законопроект о высшем образовании в Верховную Раду.

Однако в студенческом профсоюзе "Прямое действие" считают, что окончательная версия законопроекта «О высшем образовании» не учитывает мнения студентов и дает возможности для коррупции. "Плата за обучение может изменяться на усмотрение вуза, что может использоваться как инструмент финансового давления на студентов. Это коммерциализация образования", - заявил "Коммерсанту" активист профсоюза Андрей МОВЧАН. Он побаивается, что поступление в вуз на основании аттестата о среднем образовании "вернет коррупцию в школы". "Родителям опять нужно будет давать взятки учителям, чтобы их дети получили красивый аттестат", - уверен активист.