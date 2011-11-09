ЦИК распутила областной избирком

Центральная избирательная комиссия досрочно прекратила полномочия всех членов Винницкой областной избирательной комиссии в связи с нарушением ими Конституции и законов Украины.

Как сообщили УНИАН в Отделе взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК, такое решение было принято на очередном заседании комиссии, которое провел председатель ЦИК Владимир ШАПОВАЛ.

Согласно сообщению, в Комиссию 20, 25 октября 2011 года и 7 ноября 2011 года поступили жалобы гражданина Григория СТОРЧАКА на действия и решения Винницкой областной избирательной комиссии относительно досрочного прекращения его полномочий как депутата Винницкого областного совета. Они были оформлены без соблюдения требований Закона Украины "О Центральной избирательной комиссии", а следовательно – возвращены субъекту обращения с жалобами с соответствующими разъяснениями.

Кроме того, от указанной избирательной комиссии 1 ноября 2011 года в ЦИК поступили заверенные копии ее постановлений от 14 октября 2011 года № 3 "О досрочном прекращении полномочий депутата" №4 "О регистрации следующего по спискам кандидата в депутаты", а также протокола заседания этой избирательной комиссии от 14 октября 2011 года.

Указанными постановлениями Винницкая областная избирательная комиссия прекратила полномочия депутата Винницкого облсовета, избранного по многомандатному избирательному округу по списку политической партии Всеукраинское объединение "Батьківщина" Г.СТОРЧАКА с 14 октября 2011 года и зарегистрировала депутатом Винницкого облсовета Александра КОВАЛЯ, следующего по списку партии "Батьківщина".

Осуществив в пределах своих полномочий проверку, Комиссия установила, что эти постановления противоречат законодательству Украины. Также было отмечено, что, принимая решение, Винницкая областная избирательная комиссия вышла за пределы своих полномочий. Следовательно, ЦИК отменил постановления Винницкой областной избирательной комиссии от 14 октября 2011 года № 3 и № 4.

Кроме того, ЦИК установил факт грубого нарушения Винницкой областной избирательной комиссией Конституции Украины, Законов Украины "О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей", "О статусе депутатов местных советов" и досрочно прекратил полномочия всего ее состава.

Субъекты представления кандидатур членов комиссии, полномочия которых досрочно прекращены, не позже 12 ноября 2011 года должны подать в ЦИК кандидатуры для включения в состав указанной избирательной комиссии вместо выбывших.

Как сообщал УНИАН, Винницкий облизбирком по ходатайству областной организации партии «Батьківщина» лишил Г.СТОРЧАКА мандата депутата облсовета, другим своим решениям избирком признал А.КОВАЛЯ избранным депутатом Винницкого облсовета по спискам "Батьківщини".

Облорганизация партии просила избирком лишить Г.СТОРЧАКА статуса депутата облсовета в связи с тем, что он вышел из фракции "Батьківщини" и вошел в состав депутатского объединения "Майбутнє Вінниччини".