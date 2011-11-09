Милиция обвиняет «Свободу» в организации незаконного марша

Приморский районный суд Одессы 11 ноября по иску милиции рассмотрит дело об административном правонарушении, совершенном областной организацией Всеукраинского объединения «Свобода» в связи с организацией «незаконного марша» ко дню Независимости Украины 24 августа 2011 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской облорганизации ВО «Свобода», 8 ноября Приморский райсуд сообщил председателю областной организации партии Павлу КИРИЛЕНКО о рассмотрении дела.

По данным пресс-службы партии, с соответствующим иском в суд обратился Приморский городской отдел Главного управления МВД Украины в Одесской области.

ВО «Свобода» напомнила, что 24 августа украинских патриотов, пришедших утром к памятнику Тарасу Шевченко, чтобы возложить цветы и почтить память борцов за свободу волю Украины, встретили три кордона милиции. «Стражи порядка, по указанию власти, пытаясь не допустить к монументу националистов, вызывающе начали отталкивать их. Лишь после того, как городской председатель КОСТУСЕВ и председатель облгосадминистрации МАТВИЙЧУК уехали, патриотам разрешили подойти к памятнику, где они провели митинг», - отмечает пресс-служба.

"Прошло уже больше двух месяцев после 24 августа, и вдруг – иск в суд. Однозначно, что это очередная попытка давления на нашу организацию. И очевидно, что иск милиция подала по указанию местной власти. Это – месть за попытку в минувшую пятницу помешать незаконной акции московских шовинистов", – сказал «свободовец» П.КИРИЛЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 23 августа Окружной административный суд Одесской области удовлетворил иск исполкома Одесского горсовета о запрещении мирных собраний оппозиционных сил, запланированных на День Независимости, в частности церемонии возложения цветов к памятнику Тарасу Шевченко и проведение митинга в поддержку демократии и законности в стране.

Митинг и церемония возложения цветов при участии сторонников оппозиции состоялись в Одессе 24 августа только после того, как чиновники оставили площадь перед памятником.