Немыря: Европа больше не верит обещаниям украинской власти

Заместитель председателя партии “Батьківщина” Григорий НЕМЫРЯ считает, что Европа больше не верит обещаниям украинской власти.

Об этом он заявил собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе по итогам своего участия в двухдневном заседании Политической Ассамблеи Европейской народной партии.

“Во многих выступлениях речь шла о ситуации в Украине. Об этом говорил Президент Вильфред МАРТЕНС, об этом говорили руководители политических групп Европейской народной партии в Европарламенте, в Парламентской Ассамблее Совета Европы, в Комитете регионов, и позиция, которую заняла с самого начала Европейская народная партия относительно развития событий в Украине, она была подтверждена и в этот раз”, - сказал Г.НЕМЫРЯ.

Он отметил, что президент Европейской народной партии во время выступления на заседании Ассамблеи, особое обратил внимание на тот факт, что полученные им и другими европейскими партнерами Украины обещания от Президента Виктора ЯНУКОВИЧА, не подтверждаются действиями.

“Это – ключевой вывод. Потеряно доверие к обещаниям, к риторике, ее можно возобновить лишь действиями, которые будут направлены на возвращение Украины в демократические рамки”, - подчеркнул заместитель председателя “Батьківщини”.