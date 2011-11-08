Немыря: Европа больше не верит обещаниям украинской власти
"Слова Януковича не подтверждаются действиями"
Заместитель председателя партии “Батьківщина” Григорий НЕМЫРЯ считает, что Европа больше не верит обещаниям украинской власти.
Об этом он заявил собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе по итогам своего участия в двухдневном заседании Политической Ассамблеи Европейской народной партии.
“Во многих выступлениях речь шла о ситуации в Украине. Об этом говорил Президент Вильфред МАРТЕНС, об этом говорили руководители политических групп Европейской народной партии в Европарламенте, в Парламентской Ассамблее Совета Европы, в Комитете регионов, и позиция, которую заняла с самого начала Европейская народная партия относительно развития событий в Украине, она была подтверждена и в этот раз”, - сказал Г.НЕМЫРЯ.
Он отметил, что президент Европейской народной партии во время выступления на заседании Ассамблеи, особое обратил внимание на тот факт, что полученные им и другими европейскими партнерами Украины обещания от Президента Виктора ЯНУКОВИЧА, не подтверждаются действиями.
“Это – ключевой вывод. Потеряно доверие к обещаниям, к риторике, ее можно возобновить лишь действиями, которые будут направлены на возвращение Украины в демократические рамки”, - подчеркнул заместитель председателя “Батьківщини”.