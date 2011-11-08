Парубий хочет, чтобы Пшонка выяснил, зачем возле Малковича прорезали дыру

Народный депутат, заместитель председателя политсовета «Нашей Украины» Андрей ПАРУБИЙ требует от Генпрокуратуры проверить законность действий ООО «Триглиф», сотрудники которого сегодня осуществили попытку захвата помещения Государственной академической мужской хоровой капеллы Украины им. Л. Ревуцкого и издательство «А-ба-ба-га-ла-ма-га».

Как сообщает пресс-служба «Нашей Украины», в своем депутатском обращении к генеральному прокурору Виктору ПШОНКЕ А.ПАРУБИЙ просит проверить законность действий ООО «Триглиф», сотрудники которого «08.11.2011 года ворвались сквозь незаконно прорезанную в полу дыру в помещение Государственной академической мужской хоровой капеллы Украины им. Л.Ревуцкого, которое является памятником истории и культуры Украины, обосновывая свои действия необходимостью проведения безотлагательного ремонта аварийного здания».

«Основанием для проведения противоаварийных работ по замене перекрытия между антресольным и вторым этажом является Акт КП «Киевспецжилэксплуатация» строительной лаборатории и Техническое заключение о состоянии конструкций, предоставленный институтом «НИИпроектреконструкция», в которых не приведено никаких расчетов, цифр, коэффициентов, указывающих на аварийность этого конкретного помещения», - пишет депутат.

Он замечает, что, по мнению работников капеллы им. Л. Ревуцкого, разрушение помещения связано с попыткой ООО «Триглиф», которое является владельцем части дома по ул. Бассейной, 1/2, расширить свои владения за счет помещений капеллы и издательство «А-ба-ба-га-ла-ма-га».

«С целью решения данной проблемы мирным путем пострадавшие обратились в Комиссию по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций исполнительного органа Киевсовета (КГГА) с просьбой внести коррективы в протокол «О техническом состоянии и условиях дальнейшей эксплуатации дома по ул. Бассейная, 1/2 а, в Печерском районе г. Киева» в связи с важной информацией. Однако это обращение осталось без внимания», - отмечает А.ПАРУБИЙ.

Учитывая изложенное, депутат просит в соответствии с действующим законодательством рассмотреть данное обращение, и в случае необходимости принять соответствующие меры прокурорского реагирования.