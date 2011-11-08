Посол Польши уверяет, что санкций в визовых вопросах нет

Санкций по ограничению выдачи украинцам виз в страны Европейского Союза нет, заверил посол Польши в Украине Генрик Литвин .

"Бывает, что отказывают в выдаче визы. Но никаких новых ситуаций, которые автоматически бы увеличили количество украинцев, которым отказывают в визе, нет", - сказал Литвин журналистам во вторник, отвечая на вопрос, действительно ли существует ограничение на выдачу виз гражданам Украины.

"Если вы хотели спросить об информации о существовании санкций, то это не имеет никаких реальных оснований", - подчеркнул посол.

"Это нельзя сделать тайно. Для этого необходимо иметь конкретное решение, провести конкретные процедуры, о которых есть официальная информация", - отметил Литвин.

"Так что эти сообщения не имели никаких реальных оснований", - еще раз подчеркнул посол.

newsru.ua