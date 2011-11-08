Депутаты: со всех экранов на нас выливается русскоязычная попса

Народные депутаты от оппозиции призывают Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА ветировать закон о сокращении квот для национального Аудиовизуального продукта с 50% до 25%.

Об этом сказано в Открытом письме парламентариев, сообщили УНИАН в пресс-службе депутата Владимира ЯВОРИВСКОГО - одного из авторов письма.

Оппозиционеры называют данный закон "террористическим актом" регионалов против Украины, против ее святынь - культуры, искусства и духовности.

Как отмечают авторы письма, в сентябре этого года депутат от Партии регионов Елена БОНДАРЕНКО «вбросила» в Верховную Раду поправку в Закон Украины «О телевидении и радиовещании».

«Состояние телевизионного и радиоэфиров в Украине и без того было плачевным. Со всех экранов и приемников на нас Ниагарой выливается, как правило, русскоязычная попса. Очень часто она "никакая", лишенная каких-либо национальных признаков, она даже не российская, а только русскоязычная», - говорится в письме.

По словам депутатов-оппозиционеров, «когда агрессивное антиукраинское большинство Верховной Рады проголосовало данный провокационный закон в первом чтении, мы надеялись, что они остановятся, что в их среде все же найдется хотя бы одна влиятельная и мудрая голова, которая отрезвит провокаторов-шовинистов».

«Все наши поправки, которые могли спасти хотя бы имеющееся присутствие украинского слова, украинской песни, украинской культуры и искусства на телевидении и радио, - "механическая" рука регионального дирижера с тупым упрямством "косила" их», - подчеркивается в Открытом письме.

«Они таки приняли данный подлый, антиукраинский закон в их редакции, оставив для миллионов украинцев жалкую долю эфира. Всего 25% общеукраинского теле- радиопространства. И это на двадцать первом году после восстановления самостоятельного Украинского государства», - подчеркивают в оппозиции.

Как отмечают авторы письма, «последнее препятствие перед вступлением данного закона в действие - Президент. Для него – это тест. Одобрение или "вето"».

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 3 ноября сократила до 25% долю украинской Аудиовизуальной продукции в эфире телерадиоорганизаций.

Раньше эта квота была на уровне 50%.

В случае подписания закона Президентом, в общем объеме вещания каждой телерадиоорганизации национальный Аудиовизуальный продукт или музыкальные произведения украинских авторов или исполнителей должны будет составлять не меньше 25%. Остальные 75% продукта предоставят иностранным производителям.

Вместе с тем в Администрации Президента Украины пообещали внимательно рассмотреть принятый ВР закон о снижении квоты для национального Аудиовизуального продукта с 50% до 25%.

«Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ внимательно следит за развитием ситуации в этой сфере. Глава государства неоднократно подчеркивал необходимость взвешенного и рассудительного подхода к этой болезненной теме», - говорится, в частности, в ответе пресс-службы Президента на запрос издания "Зеркало недели" о возможности применения вето к закону.