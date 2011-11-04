Верховная Рада сегодня уже не возобновит свою работу?

Заместитель Председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО прогнозирует, что сегодня ВР уже не возобновит пленарное заседание.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Н.ТОМЕНКО выразил в комментарии журналистам.

По словам вице-спикера, оппозиция приняла решение не разблокировать работу ВР, поскольку нет понимания и готовности большинства рассматривать законопроект о декриминализации статей Уголовного кодекса, по которым осуждена экс-премьер Юлия ТИМОШЕНКО и судят экс-главу МВД Юрия ЛУЦЕНКО.

«Фракции большинства не готовы поддерживать согласованную комитетом статью к декриминализации... Позиция большинства не изменилась и они считают, что политические оппоненты власти должны сидеть», - сказал он.

По словам Н.ТОМЕНКО, у оппозиции не остается другого варианта, как блокировать трибуну. «Поэтому, думаю, сегодня не начнется заседание Верховной Рады», - сказал Н.ТОМЕНКО.

Как сообщал УНИАН, в работе Верховной Рады по требованию фракций «БЮТ-Батьківщина» и НУ-НС был объявлен перерыв для проведения Согласительного совета председателей фракций и руководства парламента. Консультации касаются принятия во втором чтении закона о декриминализации ряда статей Уголовного кодекса.

При этом народные депутаты из фракции «БЮТ-Батьківщина» заблокировали трибуну и президиум парламента.

Оппозиция требует сегодня не рассматривать законопроект по декриминализации ряда статей Уголовного кодекса, поскольку большинство не намерено голосовать за поправки, предложенные оппозицией.

«Мы не хотим, чтобы данный закон вносился в зал, если мы понимаем, что под него нет голосов», - сказал, в частности, заместитель лидера фракции «БЮТ-Батьківщина» Сергей СОБОЛЕВ, комментируя блокирование оппозицией работы ВР.

По словам С.СОБОЛЕВА, таким образом закон будет считаться отклоненным и уже на этой сессии парламент не будет иметь права вернуться к его рассмотрению.