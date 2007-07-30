Завтра суд огласит приговор по делу Ризака

Апелляционный суд Ивано-Франковской области завтра в 16.00 планирует объявить приговор бывшему председателю Закарпатской облгосадминистрации Ивану РИЗАКУ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщила председательствующая на судебном процессе судья Надежда СТЕФАНИВ.

Сегодня во время судебного заседания состоялись повторные дебаты сторон. Прокуроры опять настаивали на том, чтобы суд за совершение всех преступлений осудил И.РИЗАКА к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества и на три года запретил ему занимать руководящие должности, время пребывания под стражей засчитать в приговор.

В свою очередь, подсудимый отбросил эти обвинения. И.РИЗАК попросил суд оправдать его за всеми эпизодами дела.

Также прокуроры сообщили, что изучат возможность кассационного обжалования постановления суда о возвращении на дополнительное расследование эпизода дела относительно нанесенного материального ущерба ОАО «Закарпатьеоблэнерго». (Сегодня суд вернул прокурору Закарпатья на дополнительное расследование эпизод уголовного дела, возбужденного против экс-председателя Закарпатской облгосадминистрации Ивана РИЗАКА, относительно нанесения материального ущерба ОАО «Закарпатьеоблэнерго» в сумме 192 тыс. грн. - УНИАН).

Справка УНИАН. И.РИЗАК был задержан 13 мая 2005 года. 16 мая 2005 г. Ужгородский городской суд избрал мерой пресечения в отношении И.РИЗАКА арест. 13 сентября 2005 г. он был освобожден из-под стражи в Ужгородском СИЗО под залог.

И.РИЗАКА, в частности, обвиняют в доведении к самоубийству ректора Ужгородского государственного университета В.Сливки; злоупотреблении служебным положением; получении взятки; пользовании мобильным телефоном за счет «Закарпатьеоблэнерго»; организации массовых беспорядков в Сваляве; незаконной выдаче удостоверений советника губернатора трем лицам.