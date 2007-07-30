Тимошенко замахнулась на два референдума

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО считает, что для принятия новой редакции Конституции не нужно ее утверждение в Верховной Раде Украины.

Об этом она заявила в воскресенье в эфире телеканала “Интер".

По ее убеждению, принять новую Конституцию можно другим путем. "Политики уже исчерпали свой резерв и показали свою полную неспособность творить Конституцию для страны и для людей. Поэтому мы пойдем абсолютно другой стратегической дорогой", - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

"Первое – мы проведем референдум относительно определения концепции, какой должна быть Конституция. Такой референдум, я уверена, должен идти вместе с досрочными выборами", - сообщила лидер БЮТ.

Потом, по ее словам, “нужно обратиться к людям, являющимся специалистами конституционного права, и на базе тех задач, которые выдал народ, создать новую редакцию Конституции". "Политиков на пушечний выстрел к этому не подпускать, потому что опять все дело испортят", - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

"Как только конституционализм родит сбалансированный, гармоничный, высокопрофессиональный документ – новую редакцию Конституции Украины – ее нужно в целом ставить на референдум, со всенародным обсуждением, подключением к этому всех академических заведений", - считает лидер БЮТ.

"Если в целом новая редакция Конституции будет проголосована на референдуме, она не нуждается в голосовании 300 голосами в зале", - убеждена Ю.ТИМОШЕНКО.