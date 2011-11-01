Бютовец разведал, что Кабмин урезал пенсии чернобыльцам

Народный депутат Андрей ПАВЛОВСКИЙ (фракция «БЮТ-Батькивщина») заявляет, что правительство уменьшило пенсии чернобыльцам.

Как сообщает сайт партии «Батькивщина», по словам нардепа, пенсии чернобыльцев в ноябре будут ниже 784 гривен.

А.ПАВЛОВСКИЙ процитировал электронное письмо, разосланное Главным управлением Пенсионного фонда начальникам управлений Фонда в районах и городах Киевской области, подготовленное во исполнение поручения премьер-министра Николая АЗАРОВА, в котором говорится, что при формировании выплат по пенсиям за ноябрь в сведения не будет включен код выплаты 997.

При этом в письме отмечается, что Минтруда и социальной политики готовит списки лицевых счетов, по которым после исключения этого кода размер пенсий будет меньше 784 грн.

Таким образом, по словам депутата, большинство чернобыльцев в ноябре получат пенсии, размер которых будет меньше 784 грн.

«Поэтому требования чернобыльцев справедливы, и оппозиция, а именно фракция «БЮТ-Батькивщина», не позволит проправительственному большинству рассматривать соответствующий закон и заблокировала трибуну (Верховной Рады)», - заявил А.ПАВЛОВСКИЙ.

Он также призвал граждан быть социально активными, что не позволит властям нарушать их права.

«Сегодня власть увидела, что и 500 разъяренных бабушек легко ломают железные заборы, и если возле ВР будет более 5 тысяч человек, то непопулярные законы можно будет смягчить, а если здесь будет более 20 тысяч – то их можно отменить, в случае, если придет 100 тысяч, – то можно добиться досрочных выборов в парламент – все зависит от позиции граждан», - сказал политик.

Также А.ПАВЛОВСКИЙ считает, что в случае, если Европа запретит въезд, заблокирует счета или арестует иностранное имущество хотя бы одного из провластных олигархов, Юлия ТИМОШЕНКО уже на следующий день будет на свободе. «Поскольку других инструментов кроме жестких санкций власть не понимает», - подчеркнул депутат.

При этом он отметил, что сегодня фракция «БЮТ-Батькивщина» сняла блокаду парламентской трибуны, поскольку выполнено требование «о снятии с рассмотрения на этой неделе позорного закона об ограничении льгот».

Кроме того, по его словам, «БЮТ-Батькивщина» продолжает требовать принять на этой неделе, в пятницу, закон, который приведет Уголовный кодекс Украины в соответствие с европейским законодательством и отменит статью 365, по которой осуждена Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщалось, сегодня под стенами ВР несколько сотен чернобыльцев провели акцию протеста, выступая против отмены их льгот. Во время акции они пытались прорваться в парламент, произошли столкновения с бойцами «Беркута», охранявшими здание ВР.