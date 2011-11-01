Нардепы решили, что Украине не хватает «космической» охраны

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона «О внесении изменений в Закон Украины «О космической деятельности».

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие законопроекта проголосовали 284 народных депутата из 369 зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предлагается внести изменения в Закон «О космической деятельности» в части переименования Национального космического агентства Украины в «центральный орган исполнительной власти по вопросам космической деятельности».

Кроме того, действующий закон предлагается дополнить двумя новыми положениями: о создании и эксплуатации наземного и космического сегментов спутниковых систем, а также о создании субъектами космической деятельности подразделений ведомственной военизированной охраны.