Охрана парламента отгоняет журналистов от окон на первом этаже здания Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, по просьбе корреспондентов и телеоператоров объяснить действия охраны им отвечают: «Своим вниманием и съемкой камерами вы провоцируете митингующих на то, чтобы прорваться в здание парламента».

В то же время на втором этаже, то есть в кулуарах ВР, телеоператоры имеют возможность фиксировать события под стенами парламента.

Все двери в здание Верховной Рады закрыты.

В сессионном зале народные депутаты от «БЮТ-Батькивщины» продолжают блокировать трибуну ВР.

Пленарное заседание парламента до сих пор не началось.