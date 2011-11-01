Охрана парламента отгоняет журналистов от окон
10:40, 01 ноября 2011Политика
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Говорят, провоцируете митингующих
Охрана парламента отгоняет журналистов от окон на первом этаже здания Верховной Рады.
Как передает корреспондент УНИАН, по просьбе корреспондентов и телеоператоров объяснить действия охраны им отвечают: «Своим вниманием и съемкой камерами вы провоцируете митингующих на то, чтобы прорваться в здание парламента».
В то же время на втором этаже, то есть в кулуарах ВР, телеоператоры имеют возможность фиксировать события под стенами парламента.
Все двери в здание Верховной Рады закрыты.
В сессионном зале народные депутаты от «БЮТ-Батькивщины» продолжают блокировать трибуну ВР.
Пленарное заседание парламента до сих пор не началось.
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