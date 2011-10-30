«Афганцы» поддержат митинги возле зданий областных администраций

В четверг, 3 ноября, в 10:00 представители «афганских» организаций во всех областях Украины, проведут митинги у облгосадминистраций — вместе с учителями, предпринимателями, пенсионерами и другими недовольными властью категориями населения.

Об этом ZN.UA сообщил представитель Полтавской организации Союза ветеранов Афганистана Василий Ковальчук.

Причина возмущения – целый ряд недавних законотворческих инициатив, от пенсионной реформы до «льготного» законопроекта N9127. Среди инициаторов акции с «афганской» стороны – движение «Никто, кроме нас» и местные объединения воинов-интернационалистов.

Впоследствии по три представителя от каждой области будут делегированы в Киев, где 5-го ноября состоится согласительный совет Форума общественных организаций. На повестке дня – выражение народного недоверия Верховной Раде Украины.