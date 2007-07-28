Луценко: Блок Тимошенко - настоящий партнер блока НУ-НС

Один из лидеров блока “Наша Украина – Народная самооборона” Юрий ЛУЦЕНКО убежден, что Блок Юлии Тимошенко является настоящим партнером возглавляемой им политической силы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Луцке, отвечая на вопросы журналистов.

«Мы делаем одно дело, и наш результат будет общим», - отметил Ю.ЛУЦЕНКО, добавив, что возглавляемый им блок в любом случае не собирается повторять «навязанную внешне идею противостояния демократических сил и считает необходимым придерживаться партнерских, джентльменских правил политической конкуренции».

Лидер блока напомнил, что ”Наша Украина” и БЮТ заключили соглашение о совместной оппозиционной деятельности, в котором также речь шла о совместном формировании коалиции и органов власти после выборов, независимо от их результатов, а также о том, что политическая сила, которая получит больше голосов от «демократических избирателей», сможет выдвинуть свою кандидатуру на должность премьер-министра.

«А поэтому, я не имею никаких оснований сомневаться в соблюдении этих соглашений», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 18 июля руководитель избирательного штаба блока “Наша Украина – Народная самооборона” Виктор БАЛОГА заявил, что “Наша Украина – Народная самооборона” и Блок Юлии Тимошенко планируют сформировать демократическое большинство в Верховной Раде VI созыва.

По его словам, сейчас завершается проработка двустороннего соглашения, которое вскоре публично подпишут лидеры двух блоков. “Документ дошлифовывается, вероятно, он будет подготовлен к скреплению подписями на будущей неделе. Это соглашение предусматривает политические обязательства сторон относительно создания коалиции в парламенте, избранном на внеочередных выборах”, - заметил В.БАЛОГА.