Луценко: Мороз ищет повод ещё раз посидеть в кресле председателя

Лидер блока «Наша Украина – Народная самооборона» Юрий ЛУЦЕНКО считает, что председатель Верховной Рады V созыва Александр МОРОЗ преследует личные цели, созывая на 31 июля внеочередную сессию парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Луцке, отвечая на вопрос журналистов.

«Позиция МОРОЗА направлена на личные цели. В лучшем случае - на цели возглавляемой им партии, но никоим образом на цели украинского общества», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Он выразил убеждение, что А.МОРОЗ «демонстрирует агонию, цепляясь за кресло спикера ВР и ища повод еще раз посидеть в этом взлелеянном в мечтах кресле».

При этом Ю.ЛУЦЕНКО подчеркнул, что А.МОРОЗУ не удастся сорвать досрочные парламентские выборы.

«Честно говоря, всерьез не воспринимаю все эти действия, потому что абсолютно понятно всему обществу, всему политикуму, независимо от того, по какие стороны политических баррикад они находятся, что выборы 30 сентября будут, и этому не помешают любые действия МОРОЗА и той компании, которая хочет, возможно, еще раз провести сессию для принятия очередных коррупционных законов», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня пресс-служба Верховной Рады Украины сообщила, что 27 июля председатель Верховной Рады Украины пятого созыва А.МОРОЗ по требованию 179 народных депутатов издал распоряжение о созыве 31 июля внеочередной сессии Верховной Рады Украины пятого созыва.