Ограблен офис ”Народной самообороны” в Кировограде

Сегодня ночью неизвестные ограбили офис областной организации гражданского движения "Народная самооборона" в Кировограде.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Народной самообороны», преступники, взломав дверь, проникли в помещение и вынесли все компьютеры. Остальные ценные вещи, в том числе мобильный телефон, бытовую аудиотехнику и печать областной организации партии "Вперед, Украина!", не взяли.

По мнению членов движения, злоумышленники намеревались дестабилизировать работу организации.

Сейчас на месте ограбления работает милиция.