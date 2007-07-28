Ограблен офис ”Народной самообороны” в Кировограде

13:53, 28 июля 2007
Политика
413 0

На месте преступления работает милиция

Сегодня ночью неизвестные ограбили офис областной организации гражданского движения "Народная самооборона" в Кировограде.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Народной самообороны», преступники, взломав дверь, проникли в помещение и вынесли все компьютеры. Остальные ценные вещи, в том числе мобильный телефон, бытовую аудиотехнику и печать областной организации партии "Вперед, Украина!", не взяли.

По мнению членов движения, злоумышленники намеревались дестабилизировать работу организации.

Сейчас на месте ограбления работает милиция.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter