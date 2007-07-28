Ограблен офис ”Народной самообороны” в Кировограде
13:53, 28 июля 2007Политика
413 0
На месте преступления работает милиция
Сегодня ночью неизвестные ограбили офис областной организации гражданского движения "Народная самооборона" в Кировограде.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Народной самообороны», преступники, взломав дверь, проникли в помещение и вынесли все компьютеры. Остальные ценные вещи, в том числе мобильный телефон, бытовую аудиотехнику и печать областной организации партии "Вперед, Украина!", не взяли.
По мнению членов движения, злоумышленники намеревались дестабилизировать работу организации.
Сейчас на месте ограбления работает милиция.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter