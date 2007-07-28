Томенко: через Мороза коалиция срывает соглашение о досрочных выборах

Заместитель лидера БЮТ Николай ТОМЕНКО считает, что намерение коалиции провести внеочередную сессию Верховной Рады Украины V созыва означает ревизию договоренностей относительно проведения досрочных парламентских выборов.

Такое мнение он высказал сегодня корреспонденту УНИАН, комментируя распоряжение председателя ВР V созыва Александра МОРОЗА о проведении 31 июля внеочередной сессии парламента.

«До официального начала предвыборной кампании происходит попытка пересмотра соглашения, которое было подписано Виктором ЮЩЕНКО, Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и Александром МОРОЗОМ», - сказал Н.ТОМЕНКО. Он напомнил, что именно это соглашение стало основой выхода из политического кризиса, который возник весной после подписания Президентом указа о досрочных выборах ВР.

Н.ТОМЕНКО отметил, что возможность проведения внеочередной сессии парламента ставит под угрозу не только возможность «демократического и цивилизованного выхода из кризиса путем выборов», но и снова привлечет внимание международного сообщества к Украине. По его словам, такое внимание может быть привлечено к Украине в связи с тем, что некоторые высокопоставленные должностные лица продемонстрируют свою неспособность выполнять обязательства, взятые перед украинским народом и миром.

Н.ТОМЕНКО также отметил, что проведение внеочередной сессии ВР негативно повлияет на имидж премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА. Он напомнил, что до последнего момента А.МОРОЗ выискивал любые причины, чтобы не допустить проведения внеочередных выборов. При этом В.ЯНУКОВИЧ выступал гарантом от коалиции, что выборы таки состоятся, заметил Н.ТОМЕНКО. «Это нанесет значительный удар по его (В.ЯНУКОВИЧА – УНИАН) имиджу», - считает заместитель лидера БЮТ.

По его мнению, еще больше обострит ситуацию тот факт, что коалиция на внеочередной сессии ВР намерена рассмотреть вопрос о внесении изменений в Конституцию. Н.ТОМЕНКО отметил, что для редактирования Конституции коалиция должна была бы учитывать не только мнение Президента и оппозиции, но и всего украинского общества. «Попытка коалиции в одностороннем порядке внести изменения в Конституцию возобновит жесткий конфликт», - сказал Н.ТОМЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня пресс-служба Верховной Рады Украины сообщила, что 27 июля председатель Верховной Рады Украины пятого созыва А.МОРОЗ по требованию 179 народных депутатов издал распоряжение о созыве 31 июля внеочередной сессии Верховной Рады Украины пятого созыва.

Распоряжением председателя Верховной Рады, в частности, определенно, что в ходе внеочередной сессии парламента должны быть рассмотрены вопросы о решении Конституционного Суда Украины от 9 июля 2007 года в деле о социальных гарантиях граждан; о состоянии правового обеспечения проведения внеочередных выборов в Верховную Раду Украины; о законах Украины, принятых Верховной Радой Украины в период с 5 до 27 июня 2007 года; о Законе Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усыновления»; о проекте постановления Верховной Рады Украины о включении в повестку дня сессии Верховной Рады Украины законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины и его направления в Конституционный Суд Украины (регистр. № 3725-П).