Янукович напомнил украинцам о подвиге

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил соотечественников с Днем освобождения Украины от фашистских захватчиков.

«Сегодня мы отмечаем 67-ю годовщину освобождения Украины от фашистских поработителей. Преодолевая жестокое сопротивление противника, воины-освободители в тяжелых боях шли по разрушенным городам и селам, пока на украинской земле не осталось ни одного вражеского солдата», - отметил глава государства в поздравлении, обнародованном на его официальном сайте.

В.ЯНУКОВИЧ выразил надежду, что украинцы никогда не забудут об этой странице истории, о невероятно страшной цене, которую заплатил наш народ за право быть свободным. «Мы всегда будем гордиться подвигом борцов за свободу Родины», - добавил Президент.

Он пообещал и впредь направлять все действия власти на усиление социальной защищенности ветеранов Великой Отечественной войны, создание необходимых условий для достойной жизни людей старшего поколения, которые с честью выполнили свою величественную миссию.

В.ЯНУКОВИЧ выразил слова искренней благодарности и глубокого уважения прославленным победителям.

Он пожелал ветеранам доброго здоровья на долгие и счастливые годы, семейного уюта и благосостояния.