Томенко просит Пшонку «надавить» на Януковича

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО благодарит генерального прокурора Виктора ПШОНКУ за поддержку и просит повлиять на Партию регионов и ее председателя Николая АЗАРОВА, чтобы обеспечить безотлагательное рассмотрение в парламенте законопроекта о запрете рекламы пива.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, так депутат прокомментировал заявление В.ПШОНКИ о необходимости принять норму о запрете рекламы пива и слабоалкогольных напитков.

«Н.ТОМЕНКО назвал такое стремление положительным, однако отметил, что пока история с рассмотрением такого законопроекта выглядит печально», – говорится в сообщении.

В частности, напоминает пресс-служба, законопроект о внесении изменений в Закон Украины «О рекламе» (относительно рекламы алкогольных напитков и пива) (р.н. 1014-2) был зарегистрирован народными депутатами Н.ТОМЕНКО и Андреем ШЕВЧЕНКО еще в апреле 2008 года. А в декабре 2010 году, во время его рассмотрения в Верховной Раде в первом чтении он не набрал необходимого количества голосов и был направлен на доработку, поскольку Партия регионов его не поддержала.

Н.ТОМЕНКО также напомнил, что он совместно с народным депутатом А.ШЕВЧЕНКО перерегистрировал упомянутый документ (проект закона о внесении изменений в статью 22 Закона Украины «О рекламе» (относительно рекламы алкогольных напитков и пива) (р.н. 9099), однако Партия регионов и парламентское большинство выступают против его рассмотрения.

Заместитель председателя ВР сообщил, что законопроектом, в частности, предлагается распространить на рекламу пива и напитков, изготовляющихся на его основе, знаки для товаров и услуг, под которыми выпускается пиво и напитки, изготовляющиеся на его основе, ограничения, предусмотренные для рекламы алкогольных напитков и соответствующих торговых марок; на час (до 24.00) продлить запрет на радио и телевидении рекламы алкогольных напитков, знаков для товаров и услуг, других объектов права интеллектуальной собственности, под которыми выпускаются алкогольные напитки; запретить спонсирование теле-, радиопередач, театрально-концертных, спортивных и других мероприятий с использованием знаков для товаров и услуг, других объектов права интеллектуальной собственности, под которыми выпускаются алкогольные напитки.

Н.ТОМЕНКО считает очень позитивным то, что Генеральный прокурор заявил о необходимости принятия законопроекта о запрете рекламы пива, однако теперь «мы просим его надавить на Президента, премьер-министра и Партию регионов, чтобы безотлагательно рассмотреть этот законопроект», – говорится в комментарии заместителя председателя ВР.