Пинзенык не понимает, почему кичатся свободной торговлей с СНГ

Экс-министр финансов Украины Виктор ПИНЗЕНЫК считает, что соглашение о зоне свободной торговли со странами СНГ ничего нового Украине не даст.

Такое мнение он выразил в интервью газете “День” (№194 от 27 октября).

“Есть рынок бывшего Советского Союза. Мы можем сейчас что-то новое «выбить» для себя из этого рынка? Нет. Там есть определенные условия торговли. Свободная торговля со странами СНГ, по поводу которой так сегодня кичатся, так она у нас была вчера. Ничего нового нам там не открывают”, - сказал В.ПИНЗЕНЫК.

Он напомнил, что между Украиной и Россией существует соглашению о свободной торговле от 1993 года, а “свободной торговли - как не было, так и нет”.

При этом, отметил В.ПИНЗЕНЫК, Европейский Союз сегодня применяет «полно ограничений для нас, и нам не так легко туда прорваться со своими товарами». “Но очень важно это сделать. Потому что здесь, если нам снимают ограничения, мы реально имеем больше возможностей продавать, а это - работа для украинских предприятий. Рынок здесь очень большой”, - добавил он.

Экс-министр финансов считает, что поведение украинских людей ответит, куда двигаться. “Почему люди покупают больше западных товаров, нежели восточных (я не принимаю во внимание исключения, они есть)? Потому что они лучшие, а иногда дешевле. Простая человеческая логика говорит: надо туда идти, где лучше стандарты”, - добавил В.ПИНЗЕНЫК.